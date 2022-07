Приветствуем переговоры между Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым в Тбилиси. Эта встреча является важным шагом к всестороннему решению ситуации.

Об этом в соцсети «Твиттер» написал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«ЕС полностью вовлечен в поддержку мирного, безопасного и процветающего Южного Кавказа. Нормализация и примирение могут быть достигнуты только при наличии непосредственного диалога» — добавил дипломат.

Welcome the meeting between @AraratMirzoyan and @bayramov_jeyhun in Tbilisi. Important step towards the comprehensive solution. EU is fully engaged in support of peaceful, secure and prosperous South Caucasus. Normalisation/Reconciliation can be achieved only in direct dialogue.

