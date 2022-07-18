Программное выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева на совещании, посвящённом итогам первых шести месяцев 2022 года, по-прежнему в центре внимания экспертного сообщества. Глава государства коснулся многих сфер. И, как того и следовало ожидать, большое внимание было уделено восстановлению освобождённых от армянской оккупации территорий — Карабаха и Восточного Зангезура. «Мы заново отстраиваем, должны отстраивать Карабах, Зангезур. Сколько средств для этого нужно. Мы все делаем за свой счет, за год и 8 месяцев нам не было оказано никакой помощи. Никто ниоткуда не помог нам ни единым манатом, мы все делаем сами. Возводим города, села, строим здания и сколько еще всего сделаем» — подчеркнул президент, добавив, что «уже началось строительство жилых зданий, сдано в эксплуатацию село Агалы, утверждены генеральные планы пяти городов, определены места новых сел».

Добавим от себя: Азербайджан не просто строит дома. Вопрос восстановления освобождённых от армянской оккупации территорий решается комплексно. Здесь создаются аграрные и промышленные парки, создаётся система транспорта и инфраструктуры. Разумеется, укрепляется здесь и военная инфраструктура. И особого внимания заслуживает строительство на освобождённых территориях аэропортов. Физулинский уже построен и введён в действие. На очереди — воздушные гавани Лачина и Зангелана. А это уже Восточный Зангезур.

И, судя по всему, успешная восстановительная стратегия Азербайджана вызвала нешуточную «воздушную истерику» в Армении.

Ещё до совещания в Баку здесь в очередной раз озаботились возрождением аэропорта города Кафан, переименованного в «Капан». Руководство аэропорта разместило объявление о наборе новых специалистов на ряд вакансий этой «воздушной гавани». Как пояснял директор аэропорта Карен Варданян, процесс связан с заменой ушедших сотрудников, но вот с вопросом перезапуска аэропорта «ясности пока нет». Подтвердив тем самым, что идея «перезапуска» обсуждается. Да и, честно говоря, трудно объяснить набор сотрудников на пустые вакансии неработающего аэропорта, если его не собираются «перезапускать».

А теперь – немного закулисья. Аэропорт Кафана был построен еще в советские годы. Он был способен принимать не только «кукурузники», но и Як-40, рейсы отсюда совершались не только в Ереван, но и в города Северного Кавказа. Но затем, когда СССР распался, региональные аэропорты Армении тоже стали приходить в упадок. Кафанский — не исключение. С 2006 года отсюда никто никуда не летает, здание превращено в хлев для скота, по взлётной полосе устраивают гонки местные «автоши». Куда делось навигационное оборудование, системы связи и освещения, тоже понятно: «свинтили» и продали точно так же, как принадлежащую Азербайджану железную дорогу. В Армении, где один за другим банкротились общенациональные авиаперевозчики, было не до провинциальных аэропортов.

Но во второй половине десятых здесь заговорили о возрождении аэропорта Кафана. По официальной версии, в Армении сделали выводы из модернизации старых и строительства новых региональных аэропортов в Азербайджане. По неофициальной, лётное поле заинтересовало армейскую верхушку — вряд ли секрет, что гражданские аэропорты могут весьма активно использоваться в военных целях. И вряд ли случайно, что о возрождении аэропорта Кафана, который находится как раз между основной территорией Азербайджана, с одной стороны, и Нахчываном, с другой, вплотную к тогда еще оккупированному Восточному Зангезуру и Карабаху, в Армении заговорили синхронно с заявлением тогда еще замминистра обороны Давида Тонояна, что, дескать, «пояс безопасности» вокруг «НКР», как в Армении называли оккупированные районы, окружавшие бывшую НКАО, необходимо «расширить». Как и то, что перезапуск аэропорта планировался именно на осень 2020 года, когда Ереван начал полномасштабную войну.

Но война пошла не по ереванскому сценарию и закончилась разгромом Армении. Более того, во время Отечественной войны Азербайджан продемонстрировал, по сути, мастер-класс, как использовать в военных целях свою сеть региональных аэропортов, над модернизацией и развитием которой в нашей стране поработали на славу. Региональные аэропорты принимали военную авиацию и беспилотники, использовались для подвоза боеприпасов, эвакуации раненых…Армения пыталась обстреливать ракетами аэропорты Гянджи и Габалы, сбивать гражданские самолеты на подлете к аэропорту «Гейдар Алиев» в Баку, но безуспешно. Добиться «превосходства в воздухе» не удалось.

А теперь вокруг Кафанского аэропорта закручивается еще более опасная интрига. О его возрождении в Армении заговорили как раз на фоне участившихся вооружённых провокаций на государственной границе с Азербайджаном, которая сегодня делит Восточный и Западный Зангезур. Регулярные истерики Еревана по поводу поездок иностранных гостей на освобожденные земли, где не стесняются называть, к примеру, Кельбаджар «оккупированным Карвачаром», подтверждая тем самым, что планы повторной оккупации этих территорий в Ереване не сняты с повестки дня. И если при таком раскладе в Армении вдруг озаботились «возрождением аэропорта в Кафане» — это мало похоже на случайное совпадение. Экономических перспектив у нового аэропорта за это время не прибавилось. А вот военные резоны есть. Более того, судя по всему, в Ереване строят планы «блицкрига» и рассчитывают на быструю оккупацию Восточного Зангезура, пока еще там не завершены инфраструктурные работы — и гражданские, и военные.

Но здесь ереванским стратегам лучше держать в голове некоторые обстоятельства.

После окончания войны, освобождения Восточного Зангезура и уточнения государственных границ в этом регионе Кафанский аэропорт оказался, по сути, на ладони у передовых постов азербайджанской армии. Стратегические высоты вокруг него тоже контролирует Азербайджан. Даже заходить на посадку и разворачиваться самолетам придется над азербайджанской территорией. В декабре 2020 года по этому поводу закатывали шумные истерики многие персоны в армянской политической тусовке, от представителей местных властей Западного Зангезура и до тогдашнего омбудсмена Армана Татояна. В такой ситуации первая же попытка сосредоточить здесь что-то «армейское» — это гарантированное повторение «Чернобаевки». Особенно если вспомнить, как на территории Армении азербайджанским ударом были уничтожены пусковые установки «Эльбрус», с которых запускали ракеты по Гяндже. Не говоря уже о других уроках той войны, которую Армения развязала сама и, пардон, огребла неприятностей по самое никуда.

И, наконец, если в Ереване строят планы новой захватнической войны, в чем, к сожалению, все меньше сомнений, жителям Кафана лучше не ждать, пока станет действительно «горячо». И тут нелишне в очередной раз вспомнить, как летом 2021 года газета «Голос Армении», находясь под впечатлением жутких кадров, снятых в аэропорту Кабула, в статье под красноречивым заголовком «Август 2021, аэропорт Кабула: возможно ли повторение в “Звартноце”?» вопрошала: «Теперь представим себе ситуацию: <…> Российская военная база в Гюмри и пришедший на помощь Армении после поражения в войне миротворческий контингент в Карабахе покидают страну, оставляя ее один на один с жаждущими легкой победы соседями. Ситуацию в аэропорту “Звартноц” представляете?»

Тем более можно представить себе ситуацию в аэропорту Кафана. Если, конечно, его удастся перезапустить.

Нурани, обозреватель