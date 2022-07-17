Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в минувшую пятницу с обширной речью на совещании по итогам развития нашей Родины в первом полугодии текущего года, отметил возросшую роль и усиливающуюся активность государства на международной арене. Первые шесть месяцев нынешнего года действительно отмечены новыми достижениями, которые еще больше укрепили международный авторитет нашей страны.

Одним из центральных направлений внешнеполитической деятельности Азербайджана в этом году стала работа в рамках Движения неприсоединения. Председательство Баку в организации, созданной в 1961 году и объединяющей в своих рядах 120 государств, было недавно единодушным решением ее членов продлено до 2023 года, что свидетельствует о престиже Азербайджанского государства в той части мирового сообщества, которая не желает быть в составе никаких военных блоков. Продление председательства говорит о доверии к Азербайджану среди государств-членов второй по численности международной организации после ООН. Одновременно с оказанным нам доверием, это накладывает на наше государство также определенную ответственность за судьбу всей организации. И Баку, скажем прямо, с честью справляется с этой задачей.

Азербайджан действительно является очень активным председателем, стремясь максимально эффективно использовать отведенный на его лидерство срок. В частности, мы все помним, как недавно в Баку был проведен первый форум парламентской сети Движения неприсоединения, на котором, собственно, и была создана эта сеть. Новая структура уже на первом же своем учредительном форуме продемонстрировала имеющийся у этой платформы большой потенциал. Она важна еще и потому, что через нее возможно принятие резолюций, соответствующих национальным интересам Азербайджана и отражающих верховенство международного права. Поэтому, перед нашим государством теперь стоит новая задача — посредством новых вспомогательных структур придать Движению свежий импульс.

Баку это удается, и делает он это, не переставая генерировать новые идеи. К примеру, еще одной новой структурой в рамках Движения неприсоединения станет его молодежная платформа, создание которой анонсировал президент. В скором времени в нашей стране будет проведен форум молодежи, на котором как раз и будет создана молодежная сеть Движения неприсоединения.

Таким образом, председательство нашего государства в данном движении демонстрирует его возросший международный имидж и отражает оказываемое нам высокое доверие. И это не совершенно случайно, учитывая что Азербайджан всегда был и остается хозяином своего слова.

Помимо блестящих успехов, демонстрируемых в рамках председательства в Движении неприсоединения, наша Родина заслужила много аплодисментов и в других направлениях своей внешнеполитической деятельности. В первом полугодии нашу страну посетил генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусейн Ибрахим Таха. Высокий гость совершил поездку в Шушу и Физули, где своими глазами увидел разрушенные и оскверненные мечети. Показ всему миру следов армянского вандализма и варварства будет продолжаться и впредь. Мир должен видеть истинное лицо тех, кто пытается создать о себе образ «культурного», «созидательного», «цивилизованного» народа.

Ширится сотрудничество тюркских государств, причем как в рамках Организации тюркских государств, так и на двусторонней основе. Это направление выделено в нашей национальной дипломатии как приоритетное. В своей речи президент напомнил о трех встречах, проведенных только в этом году с президентом Турции Эрдоганом, состоявшемся в апреле этого года визите в Баку киргизского коллеги Садыра Жапарова, своих поездках в Узбекистан и Туркменистан и встречах с руководителями этих двух братских государств Шавкатом Мирзиёевым и Сердаром Бердымухамедовым, а также готовящемся в следующем месяце визите президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Азербайджан.

Не остались в стороне и наши соседи. В этом году, помимо отмеченных выше трех встреч с президентом Турции, состоялись встречи Ильхама Алиева также с руководителями всех других соседних стран — России, Грузии, Ирана и Армении, а после визита в Баку президента Казахстана можно будет констатировать также о состоявшихся встречах с главами государств всех пяти прикаспийских государств. Это не простая праздная статистика, а свидетельство динамичной внешней политики, в основе которой лежат очень много элементов, главные из которых — вопросы постконфликтого развития в регионе, энергетика, транспорт, культурные связи.

Кстати, об энергетике. В понедельник ожидается визит в Баку президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, в ходе которого будет подписан поистине исторический документ, еще более тесно связывающий энергетический сектор ЕС с Азербайджаном. Ну и, конечно же, стоит выделить также проведенные в Брюсселе, не считая телефонных разговоров, очные переговоры с председателем Совета Евросоюза Шарлем Мишелем, на которых, помимо вопросов, относящихся к постконфликтным процессам в регионе, обговаривалась также тема приближающегося к завершению своего обсуждения и подписанию большого соглашения между ЕС и Азербайджаном. Нам известно, что большая часть пунктов уже согласована, осталась теперь самая малость. Есть вероятность, что уже в этом году соглашение может быть подписано.

Ну и, наконец, следует отметить продолжающиеся контакты с нашими заокеанскими партнерами. Дважды в этом году получал Ильхам Алиев письма от президента Джо Байдена, что тоже говорит о возросшем интересе Вашингтона к сотрудничеству с Баку.

Таким образом, можно уверенно говорить о зафиксированных только в этом полугодии больших успехах. Прогресс наблюдается во всех направлениях. Это является результатом открытости и прозрачности нашего политического курса, честности и надежности в плане сдерживания Азербайджаном данных обещаний и взятых на себя обязательств. Отсюда и заслуженное уважение во всем мире. Благодаря устойчивым связям и отношениям со всеми мировыми игроками, создан благоприятный международный фон для уделения еще большего внимания внутренним вопросам, в первую очередь востановлению освобожденных от длительной армянской оккупации территорий.

Азербайджан сегодня уверенно идет к поставленным перед собой целям. Многие из них уже достигнуты, а оставшиеся будут обязательно достигнуты с таким же триумфом.

Зухраб Дадашов