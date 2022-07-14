Небезызвестный экс- посол США в ООН и экс-советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Болтон публично признался в своей причастности к международной преступной деятельности. В воображении любого здравомыслящего человека сразу же встает естественный вопрос – а что ему за это будет. Не шутка ведь, человек-государственник в прямом эфире СNN подтверждает, что принимал участие в планировании государственных переворотов в других странах.

Ветеран спецслужб не пожелал вдаваться в подробности, хотя они для широкой аудитории не так уж и важны. Главное, что есть признания самого актора, поддержавшего «славные традиции» отечественных шпионских сетей, для которых интересы Америки превыше всего на свете.

Если сделать экскурс в историю, то США причастны даже к перевороту 1917 года, когда очень малочисленная партия большевиков под руководством Ленина захватила власть в России. Правда, там больше были замешаны англичане, но это не меняет дела, потому что американцы ассистировали более опытным шефам.

После второй мировой войны они поменялись местами. Громкая премьера лидерства американцев состоялась в 1952 году при соло Кермита (Кима) Рузвельта-младшего, который возглавил переворот в Иране, задушивший молодую иранскую демократию.

До и после первой мировой политическую погоду над неугодными суверенными странами делало Управление стратегических служб при военном ведомстве США. Позже ЦРУ смело взяло шпионское хозяйство в свои руки.

Кстати, переворота в России в годы первой мировой могло и не быть, не сообщи в свою редакцию корреспондент New York Times в Санкт-Петербурге, а он, будучи разведчиком, работал под прикрытием прессы, сведения о твердом намерении Николая Второго заключить с королем Германии Вильгельмом Вторым мир. Дело было в 1916 году, в разгар первой мировой войны.

Информация, опубликованная во влиятельной газете, поломала обедню двум враждовавшим монархам, которые на второй год боевых действий порядком осознали чреватость войны для собственных судеб. Важные сведения корреспондент раздобыл от своей возлюбленной-француженки, отец которой был личным поваром российского монарха.

Проигрыш в войне стоил Николаю Романову не только трона, но и собственной жизни, жизни членов семьи и приближенных. Немецкий сюзерен тоже был низложен.

Желание США запрячь под собственные амбиции волю и ресурсы других народов имеет долгую и богатую историю. Много бед и зла эта империя причинила десяткам народов, оставив незаживающие раны в памяти миллионов людей.

Сегодня Джон Болтон обезоруживающе признается в своем участии в недавнем противостоянии властей и оппозиции в Венесуэле. Вмешательство провалилось, но не обошлось без жертв и потрясений для нескольких поколений. Американцы заварили кашу, сами в ней запутались, а потом тихо и смиренно ушли в кусты.

Всем было известно, что следы заварухи ведут в штаб-квартиру ЦРУ в Ленгли.

Очередной провал американских спецслужб вызвал шок у не очень-то искушенной части сообщества. Однако сведущие не только знают, но и владеют смачными подробностями о многочисленных косяках американцев, которые сотни раз безуспешно пытались обезвредить лидера Кубинской революции Фиделя Кастро, главу свободных офицеров Египта Гамаля Абдель Насера, духовного руководителя иранской исламской революции Рухуллу Хомейни, лидера Боливарианской революции Венесуэлы Уго Чавеса, многих других политиков и всенародных любимцев разных государств, которые напрочь отвергали навязываемые американцами стандарты «демократии и свободы».

На поверку так называемая свобода, которую усиленно экспортируют янки в другие страны, являет собой схему закабаления, при которой вездесущие транснациональные монстры большого бизнеса без раскачки перехватывают рычаги хозяйственного управления. Выкачивая из суверенных стран сливки, они, как правило, оставляют подлинным хозяевам крохи.

Некогда скрываемые за семью печатями тайны американцев давно стали секретами Полишинеля. Все тайное становится явным, но меняет ли это что-либо в поведении и повадках самих американцев? В этом вопросе и содержится вся интрига.

Если имеют место преступления, а грубые и бесцеремонные вмешательства во внутренние дела суверенных государств и есть злостные преступления, они должны быть расследованы, а виновники понести наказания. Но имеются ли прецеденты на этот счет? Ответ один – нет. Все дело в том, что с янки никто не осмеливается иметь дело в международных инстанциях и арбитражных судах. Почему? Потому что им закон не писан.

Они ведут себя, выражаясь словами известного итальянского писателя и общественного деятеля Джульетто Кьезы, как вооруженный до зубов бандиты, которые горазды на бесцеремонные выпады в отношении всех, кто отвергает их геополитические лекала. Они же самые большие должники влиятельных банков и стран-доноров. И кто же будет с них требовать исполнения описанных обязательств?!

И вот один из тех, кто наработал дурную славу влиятельной стране, человек, именуемый не иначе, как крайний ястреб, без обиняков признается в содеянных преступлениях, профукав деньги американского налогоплательщика и вогнав несчастных подопытных в глубины долговых ям.

«… я видел, чего стоило оппозиции (Венесуэлы: -ред.) попытаться свергнуть законно избранного президента, и она потерпела неудачу», сетует ветеран-службист, не испытывая угрызения совести. Для него это всего лишь допустимый штатный акт, за который он процедурно отчитался, пережив стадию служебного позора, и пошел дальше.

Но в стране, в которой он и его подельники сварганили смуту, вздыбились новые горы проблем и несчастий. Разгребать дрова и баррикады захлебнувшихся революций — это дело народов, которые по неосторожности собственных «свободолюбивцев» пошли на поводу болтонов и угодили пальцем в небо.

На вопрос ведущего СNN о том, есть ли и другие события помимо попытки госпереворота в Венесуэле, о которых политик умолчал, Болтон снова разоткровенничался: «Я уверен, что есть». А что ему оставалось делать, лгать? Возможно. Но это уже было бы слишком.

Кому сегодня неизвестны революционные технологии и методы США, что демократическим смерчем проходятся по странам разных континентов?! Сметая на своем пути достижения и блага, выстраданные трудом нескольких поколений, янки готовы продемонстрировать малопросвещенным людям несметные возможности управляемого хаоса.

Но, благо, американская воронка уже мало кого затягивает. Все больше людей отвергает вульгаризованную версию свободы, методологию установления так называемого справедливого порядка с помощью «справедливых бомб».

Гегемония зла себя изживает на глазах. К счастью, она перестала мотивировать людей, которые уже не ведутся на изощренный обман ради мифического процветания.

Тофик Аббасов