Сегодня в Армении сложилась непростая ситуация. Ни для кого не секрет, что наиболее актуальной темой в соседней стране является нормализация отношений с Азербайджаном и Турцией. Кое-кого, а точнее, так называемых «реваншистов» подобный расклад дел не устраивает. И на это есть, по меньшей мере, две причины.

Во-первых, армянская оппозиция никак не может смириться с новой геополитической конфигурацией, которая сложилась после поражения Армении в 44-дневной войне.

Во-вторых, она не осознает того факта, что Армении предоставляется исторический шанс избавиться от российского ярма. Тем более, что рычаги влияния Москвы в регионе Южного Кавказа сильно ослабли, и на арене действуют иные акторы.

Речь идет о Западе, в лице Турции и Европейского Союза. Да и США не против заявить о себе в данном регионе, на фоне ослабленных позиций Кремля из-за войны в Украине.

Так, согласно сообщению «Голоса Америки», Госдеп США выступил с заявлением, в котором выразил поддержку нормализации армяно-турецких отношений.

«США решительно поддерживают нормализацию армяно-турецких отношений, что положительно скажется на всем регионе. У армяно-турецкого диалога есть потенциал для повышения региональной стабильности, он может привести к большему экономическому развитию, что отвечает интересам всех. Это особенно важно сегодня в свете войны России в Украине. Соединенные Штаты готовы поддержать этот важный диалог таким образом, который обе стороны сочтут целесообразным», — говорится в ответе Госдепартамента США.

Сразу после данного заявления Госдепа в оборот запускается пресс-секретарь Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов, который напомнил об историческом значении 12 июля и призвал использовать весь потенциал во имя международного признания «арцаха» (здесь и далее кавычки Minval.az).

«В этот день, 12 июля 1988 года, на заседании областного Совета народных депутатов Нагорно-Карабахской Автономной Области было решено выйти из состава Азербайджанской ССР и провозгласить НКАО «армянской Арцахской автономной республикой». Сегодня как никогда мы должны использовать нашу волю, силу и потенциал во имя международного признания «Республики Арцах», и все те, кто говорит о территориальной целостности Азербайджана, наконец, осознали, что «народ Арцаха» является хозяином своей судьбы, «Арцах» никогда, ни секунды не был в составе Азербайджана. Будущее «Арцаха» в составе Азербайджана недопустимо и пагубно», — написал на своей странице в Facebook Эдуард Шармазанов.

Как много пафоса и сладких речей, посвященных тому, чего никогда в природе и на географической карте не существовало. «Бравые арцахцы» должны помнить, что во время 44-дневной войны, цинковые гробы армянских «вояк» журавлиным клином летели в Армению. Не было и не могло быть «армии самообороны», кроме террористических группировок.

Шармазанов и ему подобные все еще продолжают жить в 90-ых годах прошлого века. Когда ельцинская Россия оккупировала Нагорный Карабах и семь наших районов. Однако, времена изменились, и оставшись без поддержки России (хотя и не совсем, военные грузы поставлялись в Армению), Ереван на поле боя показал, чего он стоит. Вернее, ничего не стоит. Таким образом, возникает резонный вопрос: о какой «воле, силе и потенциале» разглагольствует Шармазанов?

Очень часто армянские эксперты, да и российские «политологи» проармянского толка любят распространять ахинею о том, что Нагорный Карабах был «передан» Азербайджану Иосифом Сталиным. Архивные документы свидетельствуют об обратном: Нагорный Карабах был ОСТАВЛЕН в составе Азербайджана.

Впрочем, это никак не смущает армянских мифотворцев, которые продолжают кормить баснями своих сограждан.

Но вернемся к Шармазанову. Его не интересует ни «арцах», ни будущее армян. Помыслы оппозиционеров имеют четко направленную мысль: вернуться к власти. Но вот оказия: сами армяне этого не хотят, ибо даже после поражения в 44-дневной войне команда Пашиняна превзошла своих конкурентов на парламентских выборах.

Одним словом, очевидно следующее: сегодня в Армении прозападные настроения превалируют над пророссийскими. Это показали и продолжительные митинги движения «Сопротивления», которые потерпели фиаско. Армяне устали. И, в первую очередь, от карабахской химеры…

Фарид Теймурханлы