Варварское уничтожение Арменией азербайджанского культурного наследия продолжает оставаться одной из важнейших тем «культурной дипломатии» нашей страны. Чудовищный вандализм и урбицид на ранее оккупированных азербайджанских землях — это уже общеизвестный факт. Кроме всего прочего, наглядные свидетельства варварства армянских оккупантов на территории Азербайджана уже придают куда более весомое прочтение и такой неудобной во всех смыслах теме, как уничтожение азербайджанского культурного и исторического наследия в самой Армении, включая ее столицу —Ереван, а точнее, Иреван.

Накануне в Баку, во дворце «Гюлистан», состоялась презентация книги «Судьба квартала Тепебаши, последнего образца национально-культурного и исторического наследия Азербайджана в городе Иреван: уничтожение наследия и стирание исторических следов азербайджанского народа в Армении». Как отметили авторы исследования и участники презентации, Тепебаши — это один из последних уголков Еревана, где еще можно видеть наследие Иревана. Но, во-первых, прежние границы квартала, некогда простиравшегося до стен ныне разрушенной Иреванской крепости, очень сократились. А во-вторых, теперь уже и здесь — добавим от себя, при армянском безденежье! — начинается масштабное строительство.

Более того, как было отмечено в ходе презентации, группа научных деятелей и представителей общественности Азербайджана обратилась к генеральному директору ЮНЕСКО Одре Азуле в связи с осуществляемым Арменией процессом культурного геноцида против национально-культурного и исторического наследия азербайджанского народа, имеющегося в Иреване, в том числе в городском квартале Тепебаши.

Конечно, города растут, развиваются, меняют свой облик, и их не получится «поместить под стекло», как музейный экспонат. Но в столице нынешней Армении, созданной на азербайджанских землях, имеет место уже совершенно другой процесс. Это намеренный вандализм, тот же, что и на оккупированных азербайджанских землях. Здесь сознательно уничтожалось и уничтожается азербайджанское культурное наследие, которое слишком убедительно демонстрирует, кому исторически принадлежал этот город. Историческая застройка Иревана была просто брошена под бульдозер. Разрушены и уничтожены 6 из 7 мечетей, городская цитадель, ханский дворец. Наиболее яркие и ценные образцы азербайджанской исторической архитектуры уничтожали первыми. Теперь добрались до последних островков исторического Иревана — садов Далма, квартала Тепебаши и т.д.

Понятно, что в Ереване были уверены в своей безнаказанности. Но теперь обращение азербайджанских ученых и общественных деятелей в ЮНЕСКО, судя по всему, не на шутку напугало уже ереванских националистов.

Во-первых, после того, как вандализм армянских оккупантов на азербайджанских землях был отмечен даже в отчете Госдепартамента, здесь уже понимают, что азербайджанские обвинения — это серьезно. Особенно если они, как в случае с кварталом Тепебаши и вообще разрушением исторической застройки Иревана, подкреплены ссылками на документы, хранящиеся не только в азербайджанских и турецких архивах, но и в Коллекции уникальных рукописей библиотеки Конгресса Соединенных Штатов Америки, Государственном архиве Российской Федерации и даже армянские документальные фильмы. Это не «зайдите в любую армянскую семью, и вам расскажут об ужасах «геноцида»», и не попытки ссылаться на роман Франца Верфеля как на исторический документ. Так что за намеренное разрушение исторической застройки Иревана отмечать придется.

Во-вторых, с какими симпатиями к Армении ни относилась бы мадам Азуле, по мере того как мировое общественное мнение будет меняться, ЮНЕСКО тоже будет весьма затруднительно игнорировать азербайджанские обращения.

А в-третьих, и «в-главных», в армянской политической тусовке очень быстро поняли, что речь не просто о судьбе квартала Тепебаши — речь о доказательствах исторической принадлежности города, который, став Ереваном, не перестал быть Иреваном. О том, что нынешняя столица Армении — это азербайджанский город, в Баку напоминают постоянно. И на самом высоком уровне. Об этом неоднократно говорил президент Азербайджана Ильхам Алиев. И теперь нервы в ереванской политической «тусовке» не выдержали. Услышав о презентации исследования, посвящённого Тепебаши, ереванские СМИ и ТГ-каналы, близкие к верхам, в один голос заверещали: «Политический заказ подобного «исследования» налицо, в особенности учитывая периодически озвучиваемые президентом Азербайджана территориальные претензии касательно столицы Армении». И за этой истерикой явно читается нешуточный перепуг. Судя по всему, в Ереване только теперь начинают осознавать, что непризнание границ — оружие обоюдоострое. И что, затеяв в регионе силовую перекройку границ под лозунгом «а раньше это нам принадлежало, мамой клянусь, ей бабушка рассказывала!», Армения теперь гарантированно попадает под «удар бумеранга». Во-первых, карты Парижской мирной конференции — это официальный и международно признанный документ, и если Армения отказывается признавать постсоветские карты, то в дело вступят уже парижские. Где Азербайджану принадлежит не только Восточный, но и Западный Зангезур. Насколько законно Западный Зангезур был передан Армении уже после оккупации советской Россией Азербайджанской Демократической республики — вопрос, который стоило бы озвучить. Более того, Иреван был передан Армении, которая на тот момент не контролировала и Гюмри, в обмен на отказ от претензий на Карабах, и это условие Армения тоже не выполнила — ни в 1918-1920 годах, когда она развязала войну в Карабахе и проиграла ее, ни уже после распада СССР, когда тоже развязала войну в Карабахе и тоже проиграла. Ставка на силу после разгрома в 44-дневной войне по понятным причинам больше не работает. Гарантий, что союзники вступятся и спасут, тоже нет.

Так что в Армении теперь начинают понимать, что имеют все шансы проиграть не только Карабах, но и Зангезур с Иреваном. И стройка в Тепебаши здесь только множит доказательства вандализма.

Нурани, обозреватель