Каждый год 1 июля лента переполняется поздравлениями с «Днем бакинца». Одни постят интересные факты о Баку, другие публикуют фотографии любимых уголков Ичери Шехер, третьи просто делятся впечатлениями, четвертые — ну как без этого! — ворчат, что «Баку теперь уже не тот», и «настоящих бакинцев здесь не осталось»… Но почему именно 1 июля? Кто и когда выбрал этот день в качестве «дня бакинца»? И самое главное, почему «день бакинца», а не «День Баку»?

Два года назад, 3 июля 2020 года, журналист АзерТАдж Вугар Сеидов, решил дать ответ на вопрос, кто, когда и почему решил отмечать «день бакинца» именно 1 июля. И опубликовал на своей странице в FB результаты собственного исторического исследования, которые оказались по-настоящему сенсационными. И шокирующими.

Как установил Сеидов, в основе такого выбора — события 1918 года. 27-30 июня 1918 года Исламская Кавказская армия под командованием Нуру-паши разбила дашнакские войска под Гёйчаем. Дорога на Баку была открыта. Что вызвало настоящую панику у Ленина и его окружения. 30 июня Владимир Ильич в панике посылает телеграмму Сталину и приказывает, чтобы тот немедленно вступил в переговоры с немецким дипломатическим представительством в Тифлисе и убедил немцев надавить на своих турецких союзников с тем, чтобы Нуру Паша остановил своё наступление на Баку. Телеграмма была получена, и на следующий день — то есть как раз 1 июля! — Сталин немедленно довёл предложение Ленина до сведения немецкого генконсула в Тифлисе Фридриха фон Шуленбурга. Тот позволил себя уговорить и согласился, что «Баку останется русским городом».

До Баку весть дошла в тот же день. И все, для кого переход Баку под контроль провозглашенной 28 мая 1918 года Азербайджанской Демократической Республики был трагедией вселенского масштаба, обрадовались и устроили шумное ликование с плакатами «Баку —навеки Россия!»

Здесь нужно отступить от темы. И напомнить, что Баку, с его нефтяными полями и самой удобной на Каспии бухтой, очень многие, прежде всего из числа российских «державников», вовсе не желали «отдавать этим мусульманам». А уж сохранить ли его под российским контролем или «подарить» куда более лояльным дашнакам — тут уже могли рассматриваться разные варианты. Городу отводилась роль, если уж прибегать к современным аналогиям, чего-то среднего между Севастополем и Калининградом. В дашнакской среде планы присоединения Баку к Армении рассматривались всерьез. И именно под эти планы и была устроена массовая резня мирного мусульманского населения 31 марта 1918 года — тогда были убиты десятки тысяч людей. Именно после той трагедии азербайджанцы в Баку уже не составляли большинства. Так что 1 июля у дачников и их союзников было что праздновать.

Но, как это нередко бывает, история оказалась грубее расчетов. Нуру-паша «настоятельной просьбе» Фридриха фон Шуленбурга не внял и продолжил наступление. 15 сентября части Кавказской Исламской армии и Национальной армии Азербайджана вошли в Баку, и вскоре город был провозглашен столицей Азербайджана.

Дальнейшие события тоже известны. 28 апреля 1920 года Азербайджан оккупирован XI Красной Армией и насильно присоединен к советской России. В течение 70 лет нам официально рассказывают о «верном ленинце Шаумяне» и неофициально — об «интернациональном Баку» (что не помешало затравить Вагифа Мустафазаде, но это уже другая история). 20 января 1990 года в Баку уже советская армия устраивает свою карательную акцию и топит в крови азербайджанское национально-освободительное движение.

Правда, несмотря на все старания, уже при распаде СССР вывести Баку из-под контроля национальных властей Азербайджана не удалось. И можно долго гадать, как бы повернулась история, если бы бывшую советскую, а ныне российскую Каспийскую флотилию не вывели из Азербайджана так жестко и оперативно.

Другой вопрос, что планы «вернуться в Баку уже на других правах» строили многие. И Каспийская флотилия стояла в Астрахани без береговой инфраструктуры не только потому, что на ее обустройство не было денег — многие не сомневались, что вот еще немного — и корабли вернутся на свою базу в Бакинской бухте.

А несколько лет назад об этой дате — 1 июля — вспомнили уже в армянских кругах. Где всегда хватало желающих порассуждать об «армянском следе в истории Баку» и помечтать, как они «вернутся в Баку, когда там не будет ни одного азербайджанца». И некий Арсен Петросян, завсегдатай «миацумовских» групп в «Одноклассниках», как раз и «вбросил идею» отмечать «день бакинца» именно 1 июля. Когда, узнав о договорённостях Сталина и Шуленбурга, дашнаки заходились от восторга, что теперь «Баку — навеки Россия». И не ждали, что Баку — это Азербайджан.

И вот эта история уже придает совсем другое «прочтение» вопросу: а что же некоторые из нас, собственно говоря, празднуют именно 1 июля? Чей это «праздник»? Простите за прямоту, чья подсказка и чьи геополитические планы превратить Баку то ли в «Севастополь», то ли в «Калининград» стоят за выбором именно этой даты? И насколько связаны с этими планами настойчивые попытки противопоставить «бакинцев» «небакинцам», то есть «приехавшим из регионов»? Да, у Баку, как у многих городов, есть своя субкультура, свой стиль, своя история и своя аура. Но вряд ли ее символом должны быть песенки «Боки Бакинского». Наконец, Баку — это прежде всего столица Азербайджана. И если уж рассуждать о любви к своему городу, то эта любовь должна подразумевать знание его истории, а не только рассказов о знаменитых спекулянтах «Кубинки» или «городских сумасшедших» в кавычках и без. А еще отдавать себе отчет, что где-то еще продолжают строить планы противопоставить Баку остальному Азербайджану и устроить на этой почве весьма опасную провокационную игру. А то и «исполнить «Севастопольский вальс» по мотивам Боки».

И, конечно же, столице Азербайджана нужен свой праздник — День Баку. Но это должен быть именно «день Баку», а не день любителей ворчать по поводу «недостаточных бакинцев» и вносить в общественную жизнь вирус регионализма. А самой логичной датой для него является 15 сентября — очередная годовщина освобождения Баку от дашнаков. Которые все никак не усвоят, что планы «приармянивания» нашей столицы рухнули еще в 1918 году. Как бы ни пытались поддерживать их на плаву при помощи песенок Боки.

Нурани, обозреватель