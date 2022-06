Мы находимся в Баку для участия в первой встрече министров иностранных дел и транспорта Турции, Азербайджана и Казахстана.

ОБ этом в соцсети «Твиттер» написал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

#Türkiye—#Azerbaycan—#Kazakistan Üçlü Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları İlk Toplantısına iştirak etmek üzere #Bakü’deyiz.

In #Baku to attend the First Trilateral Meeting of the Ministers of Foreign Affairs and Ministers of Transport of Türkiye-#Azerbaijan—#Kazakhstan. 🇹🇷🇦🇿🇰🇿 pic.twitter.com/ZrXtoQsdL5

— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) June 26, 2022