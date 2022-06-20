Москва спустя тридцать лет после распада красной империи выдает рецидивы постимперского синдрома. Они проявляют себя в угрожающей стилистике. Все бы ничего, однако Россия, как правопреемница рухнувшей советской системы, необдуманными фортелями обрекает себя на полную изоляцию.

Технологии, при помощи которых она строит отношения с «союзниками и стратегическими партнерами» из числа бывших колоний, по сути, превращаются в модели худшего свойства. Они предупреждают о том, как нельзя строить отношения и чего нужно избегать.

Политический фарс, разыгранный Кремлем с первым президентом Казахстана, человеком, воссоздавшим казахскую государственность на стыке веков Нурсултаном Назарбаевым, был воспринят неоднозначно ни в России, ни в мире. Произошла силовая смена власти.

Выявились контуры противоречий в отношениях и нежелание Назарбаева слепо следовать в фарватере имперских парадигм.

В итоге произошла интервенция, и первый президент лишился всех регалий, уже не будучи главой государства. Пропагандистская фронда России «обличила» Назарбаева, обвинив его во многих смертных грехах.

Касым-Жомарт Токаев, воспитанник первого президента, встав у руля власти, фактически предстал в статусе креатуры Кремля.

Дело было сделано. Назарбаева отлучили от правящей системы, превратив в антигероя. Он достойно выдержал прессинг, смирился со статусом пенсионера, доказав, что не имеет видов на управленческие полномочия.

После публичной порки человека, который умел говорить твердое «нет» бывшему сюзерену, настал период травли и показательных наказаний для титульной нации страны. Постыдная кампания, не имеющая аналогов в современности, и не понятная с точки зрения намерений и целей.

То ли это демонстративный показ сурового нрава экс-метрополии, то ли урок другим непокорным, то ли блажь русофилов, действующих по указке верхов в целях геополитической острастки.

Могут быть и другие причины, однако под горячей рукой Москвы новый президент Токаев, который известен публике, как интеллектуал, обладающий большим авторитетом управленца. Его называют мастером тонкой игры.

Со сменой караула в Казахстане выводы о происшедших в стране переменах сводились к тому, что Токаев окажется послушным, дабы не гневить соседа, кардинально изменит курс в отношении России, да и не даст поводов ей для применения излюбленного механизма сепаратизма в Казахстане.

Вопреки прогнозам и ожиданиям, второй президент оказался вовсе не ведомым, а самым что ни на есть ведущим.

Вызывающее поведение российских политиков, их ничем не оправданное высокомерие и, наконец, грязные выпады пропагандистских шавок Симоньян, Кеосаяна, Милонова и других вызвали огромную волну гнева и возмущения повсеместно.

Дурной тон и показная невоспитанность «судей», вещающих из России на тему межнациональных и «добрососедских» отношений, нарвался на резкие протесты не только тюркского сообщества, но и остального мира.

По сути, Москва снова отличилась хабальной манерой, хотя здоровая часть российского общества, интеллектуалы осудили всех, кто вызвался защищать честь и достоинство своей страны массовыми оскорблениями в адрес другого народа.

Такая вот странная, если не сказать больная, манера патриотизма.

Президент Токаев публично поставил Россию на место, воспользовавшись трибуной Экономического форума в Санкт-Петербурге, и сидя рядом с российским коллегой Владимиром Путиным. Лидер Казахстана продемонстрировал мастер-класс приличия и такта, отвечая на вопрос небезызвестной Маргариты Симонян, которую вогнал в краску.

Наряду с этим Токаев тактично отказался от высокой российской награды, веско обосновав решение своими моральными принципами.

Не стоит сомневаться, что все его оправданные действия повлекут за собой новую волну оскорблений и издевательств. Однако лидерам общественного мнения России нужно воспользоваться фильтрами, выставить морально-психологический волнорез на пути новых потоков грязи. Злопыхатели и националисты должны, наконец, понять, что они вредят своей стране, а не соседям.

По их милости Россия наращивает негативный баланс на международной уровне, превращаясь в изгоя. От нее-то и будут шарахаться все.

Не исключено, что истерия и гнев отдельных российских кругов перерастет в попытки дестабилизации общественно-политической обстановки внутри Казахстана. Однако, насколько от этого выиграет Москва, у которой проблем на геополитическом фронте масса?!

Неужели желание возродить споткнувшуюся империю настолько перевешивает здравый рассудок, что допускается вариант воссоздания еще одного межнационального костра у своих границ?! Взбаламутить обстановку не сложно, но выудить профит из этого, довольно непростой вопрос.

Да, Россия может себе позволить гордое одиночество, однако ни одна страна не может обойтись без дружественного окружения, без партнеров и доброй репутации.

Внешняя политика, в первую очередь, должна обслуживать интересы экономического развития и безопасности. И, если она выстроена на ложных оценках и выводах, то итоги оказываются весьма плачевными.

То, что происходит сейчас в контексте украинского кризиса, лишний раз подтверждает бесперспективность использования жесткой силы там, где должна была присутствовать умная или мягкая сила. Запад не замедлил с вводом в действие санкционного механизма. Россию и ее партнеров продолжает накрывать ограничительными волнами. Москва создает проблемы друзьям и партнерам. И как же себя должны вести последние?

Президент Токаев в Санкт-Петербурге в весьма мягкой манере воздал должное Владимиру Путину за его труды в усилении скрепов безопасности. Однако в его словах прослеживался подтекст, призывающий к размеренности и прагматизму. А еще и мессидж о том, чтобы Россия не мешала соседям строить свое государство. Иначе они будут отдаляться от влиятельного соседа. А Кремлю оно надо?

Тофик Аббасов, автор Minval.az