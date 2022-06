Специальный представитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар в соцсети «Твиттер» выразил глубокое удовлетворение заявлением президента Азербайджана Ильхама Алиева на IX Глобальном Бакинском форуме о стремлении к налаживанию мира и установлению сотрудничества с Арменией.

«ЕС решительно поддерживает это», — добавил Тойво Клаар.

Pleased to read @presidentaz Ilham Aliyev’s statement at #GlobalBakuForum: “Now it’s time to establish peace, to establish cooperation” and to “move to practical implementation” following positive dynamics with Armenia. The 🇪🇺 strongly supports this.

— Toivo Klaar (@ToivoKlaar) June 19, 2022