Сотрудники пограничных отрядов «Гейтепе» и «Лянкяран» Государственной пограничной службы пресекли контрабанду 11 килограммов 499 граммов наркотических средств и 3956 таблеток психотропных веществ из Ирана в Азербайджан.

Как сообщили в ГПС, задержан житель села Эрчиван Астаринского района Имамалиев Гюндуз Афган оглу (1993 г.р.).

Ранее судимый Имамалиев нарушил государственную границу с целью контрабанды наркотиков. Также задержан житель города Лянкяран Агаев Кянан (1982 г.р.), пытавшийся провезти через границу большую партию наркотиков.

По фактам продолжаются оперативно-следственные мероприятия.