Ереван вновь разворачивает скандальную активность в Карабахе, устроив очередное паломничество VIP-персон в Ханкенди. Сюда уже прибыл посол по особым поручениям Эдмон Марукян. Кроме того, в Карабах с «рабочим визитом» направился генпрокурор Армении Артур Давтян. Он уже удостоился аудиенции у Араика Арутюняна — обсуждались вопросы сотрудничества и расширения связей между генпрокуратурой Армении и «коллегами» из Ханкенди.

Реакция Баку уже последовала. МИД Азербайджана расценил поездку Давтяна как шаг, направленный против суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности признанных на международном уровне границ Азербайджанской Республики, не только нарушает фундаментальные нормы и принципы международного права, но и наносит серьезный ущерб нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном в постконфликтный период, в том числе усилиям по установлению мира и безопасности в регионе. Как подчеркивают в МИД Азербайджана, «этот безответственный и провокационный шаг армянской стороны еще раз демонстрирует, что эта страна не искренна в процессе нормализации, в том числе бросает тень на усилия международных посредников. Хотелось бы подчеркнуть, что вся ответственность за этот провокационный шаг лежит на армянской стороне».

Армянской стороне, по совести говоря, можно только посочувствовать: если основополагающие нормы международного права нарушает генпрокурор, то ждать где-либо соблюдения законности и порядка не приходится. И это не тот случай, когда можно отмахнуться и назвать происходящее «внутренней проблемой Армении».

Есть место для версий, что визит Давтяна в Ханкенди связан с внутриполитической ситуацией в Армении вообще и протестами сторонников Кочаряна, Саргсяна и примкнувшего к ним Ванецяна в частности. Гласная поддержка из Ханкенди уже создаст проблемы для Пашиняна, а такой вариант как минимум не исключен. Вооруженная —тем более. А в «огрызке», напомним, остается предостаточно вооруженных боевиков. Более того, характерно, что как раз накануне приезда Давтяна главарь местных сепаратистов Араик Арутюнян провёл заседание своего «совета безопасности» в расширенном составе, где, в числе прочего, распорядился продолжать борьбу с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, проводить широкомасштабные оперативно-разведывательные мероприятия по пресечению попыток потенциальных преступных групп. Судя по всему, остающиеся в «огрызке» боевики выходят из-под контроля. А о настроениях в Ханкенди позволяет судить такой факт: Эдмона Марукяна уже встретил шумный пикет, участники которого требовали от него сказать, что, мол, Карабах не будет в составе Азербайджана, и даже называли предателем.

Теоретически то, что Эдмон Марукян отказывался произнести «волшебное слово», конечно, радует. Комментарий одного из близких к пашиняновской верхушке ТГ-каналов: «Думаете трудно это сказать? Было бы трудно или опасно лично для вас, вы бы не кричали! А вот возьми и скажи Марукян, только сначала лица зафиксируй тех, кто требует, и предупреди, что за последствия сбывшихся требований отвечать будут лично, и не смогут сбежать из Арцаха в свои ереванские квартиры, или дальше!» — тем более. В Армении, по крайней мере в ближнем кругу Пашиняна, уже начинают понимать, что безнаказанно предъявлять претензии на азербайджанские земли не получится.

Но вот все это сопровождается тем самым провокационным паломничеством армянских бонз в Ханкенди. Причем это никакие не «частные поездки граждан Армении». Наконец, если что-то действительно было необходимо обсудить с Араиком Арутюняном, то почему бы не вызвать его в Ереван? Или хотя бы в Герус, где сей субъект встречался с мэром Парижа Анной Идальго?

А это значит, что за снижением тона во внешней риторике Еревана, увы, нет ни конструктивных подвижек в позиции, ни готовности хотя бы воздерживаться от провокаций и намеренной игры на обострение. Другой вопрос, что считать эти провокации исподтишка «безопасными для себя» и пребывать в уверенности, что за них не «прилетит», было бы для Еревана слишком опрометчиво. Времена безнаказанности для Армении прошли.

Нурани, обозреватель Minval.az