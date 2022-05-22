Армения продолжает торпедировать процесс постконфликтного урегулирования в Карабахе. Выступление главы МИД Армении Арарата Мирзояна на 132 Министерской сессии Совета Европы подтвердило это еще раз. Глава МИД Армении использовал трибуну Совета Европы для очередной серии «наскоков» на Азербайджан — начиная от обвинений в «нарушении принципа неприменения силы» (которого в международном праве вообще нет, а в случае со страной, которая подверглась внешней агрессии — тем более), и «развязывании войны против Нагорного Карабаха» (с тем же успехом можно было обвинить, к примеру, СССР в «нападении на «восточные земли» германского рейха) и заканчивая фейками про обстрел школ, попытками возвести в масштаб вселенской катастрофы взрыв газопровода (этот взрыв, как уже рассказывал Minval, устроили сами же армянские боевики, но Мирзоян обвиняет во всем Азербайджан). А в конце патетически восклицал: «Почему мы боремся за то, чтобы объяснить Азербайджану, что Нагорный Карабах – это не просто кусок территории, а люди, чье достоинство нужно уважать?»

Можно разобрать по пунктам все это словоизвержение и напоминать господину Мирзояну, а тем более его слушателям, что к применению силы в регионе первой прибегла Армения, что она ни много ни мало более четверти века удерживала под оккупацией 20% территории Азербайджана, что именно Ереван развязал вторую войну, которую бездарно проиграл. Напоминать, что именно Армения срывает миссию ЮНЕСКО в регионе, едва заслышав о мониторинге азербайджанского наследия в Армении, да и после того вандализма, который учинила Армения на захваченных азербайджанских землях, о «культурном наследии» лучше не заговаривать. Тем более представителям Армении, которая до сих пор отказывается предоставить Азербайджану информацию и о местах массовых захоронений, и о судьбе нескольких тысяч пропавших без вести, не стоит устраивать дипломатическое жульничество и пытаться выдать за «военнопленных» армянских диверсантов, заброшенных в Азербайджан после прекращения огня и пойманных «на горячем».

С такой «дипломатией ябед» в исполнении представителей Еревана весьма высокого ранга, к сожалению, приходится встречаться чаще, чем хотелось бы. Но на сей раз все серьезнее. Устроив на высокой во всех смыслах трибуне то, что врачи непочтительно называют «поносом слов при запоре мыслей», Мирзоян не озвучил главного — позиции Армении по конкретным пунктам повестки дня постконфликтного урегулирования. Причем свое «шоу речевого жанра» Арарат Мирзоян устроил вскоре после того, как Армения не выполнила свою часть договоренностей, достигнутых на состоявшейся в Брюсселе еще 6 апреля встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сорвав, как напомнил президент Азербайджана, уже согласованные и подготовленные встречи, посвященные как раз делимитации и демаркации границ. Армения вроде бы обещает создать рабочую группу, но, согласно брюссельским договоренностям, эта самая рабочая группа еще в конце апреля должна была уже приступить к работе. И если в Армении ее только собираются формировать, то комментарии излишни. В переводе с дипломатического, такое выступление Мирзояна еще раз подтверждает: в Ереване намерены не договариваться, а срывать процесс постконфликтного урегулирования. Более того, эту демонстрацию недоговороспособности Арарат Мирзоян устроил как раз после анонса запланированной на сегодня, 22 мая, встречи Алиева и Пашиняна в Брюсселе.

Мотивы Еревана тоже понятны. Москве не нравится, что Европа продолжает укреплять свои посреднические позиции на Кавказе, и срывать это многообещающее посредничество там пытаются руками своего верного форпоста — Армении. Да и власти самой Армении явно стремятся сохранить ситуацию в «конфликтной готовности».

Можно только гадать, боятся ли Пашинян и компания подписываться под новыми договоренностями, прежде всего по границе, которые априори ставят крест на планах по отторжению Карабаха, или всерьёз рассчитывают на реванш. Просто в нынешней ситуации для Армении изменилась степень риска. Амёбообразная Минская группа ОБСЕ никак не реагировала на дипломатические художества Еревана, но вот будет ли столь же благожелательным Евросоюз — вопрос открытый.

И самое главное, Армения уже успела проиграть войну. Шансов на силовой реванш нет и не будет. И самое главное, мирные договоренности сегодня нужны Еревану даже больше, чем Баку. В том числе и потому, что попытки Армении сорвать процесс взаимного признания «постсоветских» границ, особенно если за этим последует новая «горячая фаза», вполне могут привести к тому, что границы будут проводить на основе карт не советского генштаба, а Парижской мирной конференции.

Так что Еревану лучше вовремя задуматься о цене и своей риторики, и своей политики.

Нурани, обозреватель Minval.az