Как уже анонсировалось в СМИ, в воскресение ожидается очередная встреча между руководителями азербайджанского и армянского государств — Ильхама Алиева и Никола Пашиняна. Это будет уже третья за последние 5 месяцев встреча (15 декабря 2021 г., 6 апреля и 22 мая 2022 г.), и пройдет она вновь в столице Евросоюза, городе Брюсселе, при хостинге председателя Европейского Совета Шарля Мишеля.

За всю мою сознательную жизнь я не припоминаю ни одного схожего кейса, чтобы лидеры двух, в общем-то (назовем вещи своими именами), враждебных государств (а пока не заключен мирный договор, наши две страны пока остаются таковыми) встречались с такой частотой. Уже один этот, казалось бы, внешний фактор свидетельствует об архиважности тем, обсуждаемых за столом переговоров и за закрытыми дверьми, и о серьёзности намерений и сильном желании как минимум одной из сторон поскорее оставить в прошлом антагонизм и расчистить путь в мирное будущее.

Нет смысла акцентировать на такой крамольной истине, что руководители государств слишком занятые люди, чтобы лететь за тысячи километров ради «галочных» встреч, когда у одного дел — непочатый край (особенно в восстановлении освобожденных территорий), а у другого в столице бурлят улицы. Эта серия переговоров на высшем уровне уже вошла в историю и стала рекордной.

И всё же завтрашняя встреча обещает выделиться из общего ряда предыдущих. В декабре и апреле стороны впервые вышли к определенным рубежам, были достигнуты значимые договоренности, и даже начало казаться, что лед потихоньку трогается. Впервые с осени 1987 года, когда трещина в отношениях разъединила два соседних народа, появилась реальная надежда на мир, а фраза «мирный договор» постепенно стала входить в лексику наших взаимоотношений. Появилась также надежда, что территориальные разногласия навсегда канут в прошлое, чему поможет делимитация границы, а воссоздание прежних транспортных коммуникаций и строительство новых положит конец блокадам и изоляциям. Словом, впервые за более чем 30 лет у двух народов появился шанс на примирение и открытие новой главы в истории их взаимоотношений.

Казалось бы, что в этом плохого? Что лучше — война или мир, торгово-экономические связи или изоляция, согласнованные границы и постепенное превращение их «условные», как в Евросоюзе, или наблюдение друг за другом через оптический прицел снайперской винтовки по разные стороны заминированной нейтральной полосы?

Для президента Азербайджана, уже в третий раз отправляющегося в Брюссель для встречи с армянским коллегой, эти вопросы являются риторическими. Баку выбрал курс на мир и сотрудничество. Именно поэтому в нашей стране с воодушевлением восприняли новость о достижении договоренности о создании комиссии по делимитации и проведении, кстати, по инициативе самой же армянской стороны первой встречи именно на армяно-азербайджанской границе 29 апреля.

Однако, Ереван внезапно объявил о переносе этой встречи на 7-11 мая, но и ее сорвал. Чуть позже глава внешнеполитического ведомства Армении Арарат Мирзоян в интервью агентству ТАСС (что тоже символично) заявил о смене места проведения встречи — теперь уже не на границе, а… в Москве.

Видите ли, у руководства Азербайджана нет ни времени, ни желания ждать, пока в Армении наберутся политического опыта и усвоят простейшие правила этикета: слово — не воробей, раз предложил, не меняй позицию. В большой политике не бывает семи пятниц на неделе!

И потом, влияние извне, которое, ну, просто сквозит во всей этой истории, заставляет Баку задуматься, а с теми ли мы вообще разговариваем? Может, собеседники не те, а лучше сразу с хозяевами начать говорить? Подобным своим поведением сегодняшняя Армения создает о себе впечатление несубъектности. Тут говорить даже о давлении извне — слишком громко. Мы имеем дело с полной внешней управляемостью этой страной из другой столицы. Возникают сомнения в смысле проводимых с армянским руководством встреч, если от всех, казалось бы, достигнутых уже договоренностей в Ереване с такой лёгкостью отказываются.

Завтрашняя встреча будет решающей и многое прояснит. Никол Пашинян сильно рискует, если не найдет в себе мужества избавиться от внешнего влияния и трезво оценить перспективу.

Президент Алиев же, оставаясь человеком слова (качество, которое было в нем замечено и подчеркнуто многими мировыми лидерами), едет в Брюссель с ясной повесткой. Баку твердо намерен двигаться в направлении составления мирного соглашения, делимитации границы, открытия коммуникаций, решения гуманитарных вопросов, связанных с получением карт минных полей и мест захоронений павших в Первую Карабахскую войну, а также сведений о пропавших без вести, оценки ущерба, нанесенного азербайджанскому культурно-историческому наследию на территории сегодняшней Армении и т.д.

Для решения этих задач правительство готово сформировать свою часть комиссии. Всё это рано или поздно в любом случае произойдет. Не лучше ли прийти к этому без осложнений?

Выдвинутые Азербайджаном 5 принципов мирного процесса охватывают все перечисленные вопросы. Устойчивый и продолжительный мир в регионе возможен только на их основе. Те 6 пунктов, которые на днях выдвинула «в ответ» армянская сторона, Баку даже обсуждать не станет. Они не только смехотворны, но и демонстрируют нежелание официального Еревана считаться с реалиями на земле и смириться с неизбежностью. Вопросы внутренней политики не являются темой переговоров. Будущее Карабаха и ее жителей — это внутренний вопрос Азербайджана, и не для того Президент Ильхам Алиев бросает все свои дела и летит за тысячи километров, чтобы обсуждать с руководителем капитулировавшей в войне страны внутренние вопросы Азербайджана. Или же будьте готовы к тому, что любому упоминанию подобных вопросов должно предшествовать детальное обсуждение аналогичных тем, относящихся уже к территории самой Армении, допустим, репатриация, безопасность и самоопределение азербайджанского населения почти в каждом марзе этой страны и определение статуса на основе той самой конвенции, которую упомянул в своих 6-и пунктах посол по особым поручениям Эдмон Марукян.

Никол Пашинян, ваша подпись стоит по капитуляционным трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года! Чтобы отправить на свалку истории «принципы, предложенные Минской группой ОБСЕ», о которых вчера осмелились упомянуть и Вы, и ваш заместитель Мгер Григорян, азербайджанский народ заплатил почти тремя тысячами жизней лучших его сыновей и лучшей его дочерью! Не совершайте глупостей, аналогичных тем, которые были сделаны накануне 44-дневной войны! Ту войну вы с треском проиграли. Так, выиграйте хотя бы мир!

Это ваш последний шанс!

Зухраб Дадашов, автор Minval.az