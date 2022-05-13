Визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Голландию оказался рекордным по цинизму даже для армянской политики. Выступая в Нидерландском институте международных отношений (Клингендаль) в Гааге, сей персонаж, напомним, заявил: «Думаю, нельзя говорить о мире, игнорируя гуманитарную сторону вопроса, мы это показали на практике и подверглись очень серьезной критике внутри страны в связи передачей нами карт минных полей». Потом добавил: «Мы передали Азербайджану все карты, которые у нас были, надеясь, что за этим гуманитарным шагом последует другой гуманитарный шаг», — прозрачно намекнув тем самым на освобождение «пленных». То есть армянских диверсантов, которые были заброшены в Азербайджан уже после прекращения боевых действий. По сути дела, Никол Пашинян попытался превратить вопрос карт минных полей в предмет торга и выклянчить для себя очередные дивиденды. Точнее, привлечь Голландию к их «выбиванию».

Возможно, то, что трагические новости о подрывах в Агдаме начали поступать сразу же после пашиняновского словоблудия в Гааге — случайность. Но сам факт гибели людей на минах на ранее оккупированных, а ныне освобожденных азербайджанских землях считать случайностью уже не получится. Ответственность за эти «подрывы», за увечья и смерть наших граждан, включая и наших коллег — журналистов, несла и несет армянская сторона. И не только потому, что это армянские оккупанты устанавливали мины. Перед тем, как пытаться превратить карты минных полей в предмет публичного политического торга, Николу Пашиняну следовало бы освежить память и учесть некоторые обстоятельства.

Для начала, передача карт минных полей — это не «широкий жест» со стороны Армении, за который Пашинян теперь пытается что-то или кого-то выторговать. Трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года, которое Пашинян так и не рискнул подписать прилюдно, в числе прочего, налагает на Армению и на Никола Воваевича как «варчапета» обязательства по соблюдению международного гуманитарного права. Частью которого является и разминирование. Проще говоря, передать карты минных полей Армения была обязана сразу же. И уж тем более не имела никакого права, выторговав у Азербайджана дополнительное время на вывод остатков своей оккупационной армии из Агдама, Кельбаджар и Лачина, использовать это время для беспорядочного минирования, которое уже не имело никакого военного смысла. Права забрасывать на территорию Азербайджана диверсантов у нее не было тем более.

Однако с осени 2020 года Армения уверяла, что карт минных полей у нее, оказывается, нет. Первые карты минных полей Армения передала Азербайджану только летом 2021 года. Заодно признав, что до этого банально врала. И что уж совсем подло, точность переданных карт и формуляров составляет не более 25%.

Наконец, заслуживает внимания и еще один эпизод мошенничества со стороны Армении. И вот о нем следует рассказать подробно.

Напомним статистику. С 10 ноября 2020 года, когда в силу вступило соглашение о прекращении огня, и до 10 мая 2022 года, в результате подрывов на минах погибло 38 человек, из которых 29 — гражданские лица и только 7 — военнослужащие. Ранения получили 181 человек, из которых 67 гражданских и 114 — военнослужащих. При этом большая часть инцидентов пришлась на первый месяц после освобождения: с 10 ноября 2020 по 14 декабря 2020 года на минах подорвались 195 человек — погибли 36(из них 29 гражданских, 7 — военнослужащих), получили ранения 159 (52 гражданских и 107 военных). С 15 декабря 2020 года по 4 февраля 2022 года — 9 подрывов: погиб 1 человек, причем гражданский, ранения получили четверо гражданских лиц и четверо военных. За следующие два месяца — с 5 февраля 2022 года и до 6 апреля — пять подрывов: пять человек, все гражданские, получили ранения. С 7 апреля и по 10 мая — 10 подрывов: погиб 1 гражданский, 6 человек, из них трое военных, получили ранения.

Даже самый беглый взгляд на статистику «минных происшествий» показывает: снижение количества «подрывов» произошло не благодаря армянским минным картам, которые появились в лучшем случае летом 2021 года. Власти Азербайджана, во-первых, планомерно разъясняют населению реальную опасность мин. Во-вторых, проводят работы по разминированию.

А в-третьих, и граждане Азербайджана это прекрасно знают, именно из-за оставленных армянскими оккупантами мин доступ на освобожденные земли до сих пор жестко ограничен. Понятно, что в результате количество минных инцидентов резко снизилось. Но вот как назвать попытки Пашиняна представить это как собственную «заслугу»? Оставим в стороне морально-этическую сторону — ставить в одно предложение слова «мораль», «этика» и «политический класс Армении», к сожалению, не получится. Но даже это не отменяет необходимости, как бы это повежливее, включать голову. И что же — Никол Воваевич действительно был уверен, что при наличии такой предыстории сможет выдать передачу минных карт, точных лишь на 25%, за «широкий гуманитарный жест»? Он всерьез полагает, что в мире никто не в состоянии «сложить два и два»? Или все безропотно будут повторять озвученную им «установку» только потому, что она выгодна Армении? И даже если принимающая сторона в лице Голландии не припомнила все это Николу Воваевичу, то под чьей, пардон, репутацией в реальности взрываются сегодня армянские мины?

Отдел политики Minval.az