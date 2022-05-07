Народы, пережившие череду войн и междоусобиц, в конце концов, приходят к отказу от разрушительности. Действовать в затратном стиле на постоянной основе означает закрыть себе дорогу к размеренности. Это же приводит к потере инициативы в таком немаловажном деле, как достойное самовыражение.

От катаклизмов и потрясений устают, выдыхаются. Случалось, что от безысходности странам и общностям приходилось сойти с дистанции истории. Оно и понятно, ведь невозможно выдерживать жуткий напор модели абсурда, когда за выбор анормальной политики приходится расплачиваться остатками созидательного потенциала.

Армянское общество по милости политического авангарда продолжает терпеть прессинг мракобесия. Впередиидущие продолжают искушать судьбу, делая ставки на войны с соседями. Причина в перманентной неудовлетворенности, источником которой выступает территориальный вопрос.

Тем, кто знаком с прошлым армян, ничего объяснять не надо. Источники дают исчерпывающее представление о причинно-следственных мотивах бесконечного кошмара, который выпал на долю народа, исколесившего полмира на протяжении веков.

Политикам страны не дают покоя лавры прежних идеологов чудовищного национализма. И сегодня впередсмотрящие, как их предшественники, полны желания замуровать соплеменников в убогой жизни.

Последний век армян — это сущий ужас без конца. Эпоха первой мировой войны, последующий этап советизации, постсоветский период — это или времена большой крови, или же подготовка к ней.

Поражает та легкость, с которой армянские радикалы сращиваются с бесноватыми силами ради утоления жажды мести и ненависти. Достаточно вспомнить ужасы начала двадцатого века, когда умами национальных элит овладевали светлые мысли о национальном возрождении путем раскрытия жизнеутверждающих начал. Национальные лидеры армян тоже руководствовались мыслями о больших переменах, но в противоположной ипостаси.

Они ставили задачу реализации вековой мечты о создании национального очага в нетрадиционной форме. Все бы ничего, если полагались бы на собственные силы.

Идею национального возрождения выстраивали на хищнической основе, когда суть чаяний сводилась к присвоению достижений и наследия других народов, соседей.

Такой подход присущ этническим группам и народностям, которые не сформировались в качестве полноценных наций.

В массовых убийствах, что затеяли большевики в начале двадцатого века, армяне оказались тут как тут в качестве ассистентов карателей. Далее сами принялись проливать массовую кровь турок, азербайджанцев и других кавказских народов.

Привычками злодеев-истязателей они владели отменно, и они стали главными аргументами армян в борьбе за место под солнцем.

Прошли десятилетия, и активные силы не открестились от варварства и садизма. На излете советов машина насилия была приведена в боевое состояние, и в ходе первой карабахской войны террористы вместе с наемниками из диаспоры снова стали раскручивать маховик насилия против безоружных азербайджанцев, в основном, женщин, стариков и детей.

Полномасштабной войны не удалось избежать ввиду несговорчивости армянской дипломатии, которая уже была заточена на истребление азербайджанского населения Армении и Карабаха.

Во второй карабахской войне Ереван не без помощи мирового армянства и заступников снова готовился учинить расправу над азербайджанцами уже на новой волне, но зловещие планы перечеркнул президент Ильхам Алиев. Он учел все возможные варианты развития сценария с неугомонным соседом.

В Армении лелеяли мечту возродить традиции начала 90-х годов, когда на стороне армянских боевых формирований воевали российские и иностранные добровольцы. С большим удовольствием человеконенавистники повторили бы трагедию Ходжалы во многих азербайджанских городах и населенных пунктах, дабы поставить точку в оккупации исконно тюркских территорий. Но не тут-то было.

Ереван обиделся на Москву из-за позиции последней, которая, наконец-то, признала за Баку на право проведение контрнаступательной и контртеррористической операции, положившей конец армянской агрессии.

Но вся беда в том, что уроки истории и настоящего армян ничему не учат. Армения продолжает напрягать обстановку своими латентными подстрекательскими действиями. Никол Пашинян усердствует в планах вовлечения войск ОДКБ в положение на Кавказе.

Его усилия тщетны, потому он, злоупотребляя своим председательствующим в военно-политической организации положением, предпринял-таки злостный выпад в отношении Казахстана, отправив туда воинский контингент. Чем это не подтверждение тюркофобских устремлений армянского политического кластера?!

И в Украине армянское правительство выступает за продолжение политики оккупации суверенного государства, поддерживая главного союзника и делая вид, будто все укладывается в рамки взятых обязательств. Как тут не вспомнить смелый шаг экс-премьера Турции Реджепа Эрдогана, который отказался поддержать зловещие планы США и НАТО по уничтожению Ирака в начале 90-х?!

Ереван все время на кривой стороне истории, его видения и действия не коррелируются со здравым смыслом. Иначе чем объяснить растущую гуманитарную помощь Армении сепаратистам Украины?

Ни разу из Еревана не прозвучали призывы к миру. Напротив, Армения занимается поджигательством, стравливая народы и интернационализируя конфликты. А ее глашатаи-позорники, проповедники войн и разрухи продолжают наращивать усилия в информационной войне.

Ставшие символами бесчестия и продажности Маргарита Симонян, Тигран Кеосанян, Сергей Кургинян, Карен Шахназаров, Арам Габриелянов, Роман Бабаян, Семен Багдасаров и другие отморозки идеологического фронта продолжают разжигать межнациональную рознь, наживаясь в международной преступности.

Их вопиющая идея о «стерилизации» людей со своим мнением и несогласных с войной, предложения «денацифицировать» население суверенной страны подпадают под статью о преступлениях против человечности. Вот где нужно искать преступников.

Углубляясь в черную дыру, Армения и ее пятые колонны добиваются только того, что противопоставляют себя здравомыслящему сообществу, не осознавая, что человечество давно перешагнуло за эпоху варварства и дикости. Поэтому многим и многим армянам с прагматичным большинством не по пути.

Тофик Аббасов, автор Minval.az