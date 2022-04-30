Нефтяная промышленность играет жизненно важную роль в экономике любой нефтедобывающей страны. Это касается не только обеспечения всех групп потребителей широким ассортиментом моторных топлив и других горюче-смазочных материалов, сырьем для нефтехимии, прочими ценными нефтепродуктами, но и сферы занятости, финансовых доходов и макроэкономической стабильности.

Роль SOCAR в экономике Азербайджана трудно переоценить. Ведь вся деятельность компании нацелена на обеспечение энергетической безопасности государства за счет развития отечественной нефтегазовой и нефтехимической отраслей.

Государство в свою очередь всячески поощряет деятельность SOCAR, оказывая ей необходимую политическую и финансовую поддержку. При этом власти Азербайджана связывают с Госнефтекомпанией большие надежды в сфере диверсификации экономики. Это особенно проявляется в последние годы, поскольку компания запустила ряд крупных проектов в ненефтяном секторе – SOCAR Polymer, SOCAR Carbamide, SOCAR Methanol.

Созданная в далеком в 1991 году, после восстановления Азербайджаном своей независимости, SOCAR прошла сложный путь развития, превратившись в конечном счете из предприятия, занимающегося добычей, транспортировкой и переработкой нефти и газа, в транснациональную компанию. Компания без преувеличения стала глобальным брендом Азербайджана, получая основную долю доходов для страны не на внутреннем, а на международных рынках.

Для реализации, поставленной президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым задачи о превращении в международную нефтегазовую компанию, SOCAR c 2008 года вступила на долгий путь реформ.

Первым шагом к этой цели стало внедрение цифровой системы SAP ERP по управлению бизнес-ресурсами и Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО), применение ключевых элементов корпоративного управления, и в итоге была улучшена структура управления SOCAR. В частности, в компании были созданы соответствующие независимые коллегиальные органы управления (Комитет по управлению рисками, Аудиторский комитет, Комитет по закупкам, Комитет по управлению кадрами, информационной безопасности и пр.).

С 2012 года совместно с международной аудиторской компанией Ernst & Young на основных производственных предприятиях Госнефтекомпании Азербайджана были начаты проекты по повышению эффективности операций и оптимизации затрат, во многих учреждениях был осуществлен переход от трехступенчатой к двухступенчатой системе управления, предприняты другие меры по сокращению расходов.

С 2015 года в компании началась реализация «Проекта трансформации процессов управления человеческими ресурсами».

В 2018 году SOCAR с целью развития партнерских отношений с международными нефтегазовыми компаниями, для соответствия производственным стандартам, согласованным с этими компаниями, и для участия в разработке указанных стандартов становится членом Международной ассоциации производителей нефти и газа (IOGP), и начинает активную деятельность в этой международной организации.

Реформы, направленные на превращение SOCAR в более эффективную глобальную компанию, регулярно оцениваются известными рейтинговыми компаниями. В результате Ernst & Young в 2018 году оценила систему корпоративного управления SOCAR как «сильную компанию».

Вместе с тем, пандемия коронавируса и как следствие неопределенности в глобальной экономике, в том числе на международном нефтяном рынке, стали одним из основных серьезных вызовов для SOCAR и увеличили актуальность повышения ее конкурентоспособности, особенно на зарубежных рынках. Решением для достижения этой цели стало формирование в январе 2021 года Наблюдательного совета SOCAR, в задачи которого помимо вышеуказанного также ставилось обеспечение финансовой устойчивости Госнефтекомпании Азербайджана в среднесрочной и долгосрочной перспективе, повышение эффективности инвестиций и значительное увеличение стоимости активов компании.

Минувшей осенью Наблюдательный Совет SOCAR утвердил стратегию развития компании до 2035 года, тем самым запустив этап радикальной трансформации. Стратегия разработана в соответствии с требованиями Четвертой промышленной революции (Индустрия 4.0), и как рассчитывают ее разработчики, ее реализация позволит SOCAR создать более диверсифицированный инвестиционный портфель.

В числе основных принципов новой стратегии: устойчивое развитие компании, внедрение совершенствованной эффективной системы управления, повышение социальной и экологической ответственности, оценка внутренних потребностей страны в топливе и наряду с обеспечением доходности компании, управление процессом заимствования.

Стратегия предусматривает цифровизацию производственного цикла, повышение объемов инвестиций, вкладываемых в инновации и венчурные проекты, оптимизацию кадрового потенциала путем перепрофилирования и повышения квалификации.

Кроме того, SOCAR решила идти в ногу со временем, приняв во внимание тот факт, что во всем мире сейчас предпочтение отдается возобновляемым источникам энергии и поддерживаются процессы трансформации в этом секторе. Иными словами, компания нацелилась на бизнес с низкоуглеродной эмиссией и на стимулирование более чистых операций с точки зрения экологии и циркулярной экономики.

С учетом того, что современные проблемы требуют современных решений, власти Азербайджана решили начать работу по достижению поставленных задач со смены руководства компании и на смену Ровнагу Абдуллаеву пришел Ровшан Наджаф в качестве первого–вице президента SOCAR и временно исполняющего обязанности президента компании.

Перемены оказались неизбежны, поскольку, несмотря на успехи и высокие доходы, в деятельности SOCAR остались серьезные проблемы, нерешенность которых может самым негативным образом отразиться на будущем развитии компании. Из выступления президента Азербайджана Ильхама Алиева на международной конференции «Южный Кавказ: развитие и сотрудничество» в Университете ADA 28 апреля в Шуше стало ясно, что именно на новое руководство компании возлагаются надежды на устранение этих проблем.

«Сейчас мы находимся в процессе активных реформ в SOCAR. SOCAR наконец-то с новым руководством превратится в прозрачную международную энергетическую компанию. Я уверен, поскольку новому руководству даны такие инструкции», — сказал И.Алиев.

Глава государства добавил, что обеспечение прозрачности в деятельности SOCAR позволит снизить текущий уровень потерь, в частности, в газе.

«У нас в газе бывают большие потери. Некоторые потери объясняются устаревшей инфраструктурой, но некоторые — очень подозрительны. Таким образом, прозрачность, оптимизация корпоративного управления SOCAR — нашей ведущей компании — я уверен, даст нам дополнительный ресурс. Она уже дает это нам», — заявил он.

Интересно, что каких-либо обязательств по прозрачности у SOCAR до сих пор нет, в отличие от Нефтяного фонда, имеющего такое обязательство, хотя обе структуры — государственные. Это обязательство Госнефтефонд выполняет четко. Прекрасно известны его доходы и активы, расходы и структура инвестиционного портфеля. SOCAR есть к чему стремиться, ну а цифровизация деятельности как раз и будет способствовать решению вопросов с прозрачностью.

В целом, обеспечение прозрачности — это первый шаг на пути к более эффективному управлению в богатых ресурсами странах. В конечном счете, это должно привести к более стабильному инвестиционному климату на благо добывающих компаний, их акционеров и, конечно, же местного населения.

Нурлан Ибрагимов