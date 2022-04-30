Черниговское отделение украинского издания «Общественное» информировало о сносе памятника поэту Александру Сергеевичу Пушкину.

«В Чернигове на Валу [центральная часть города, известная с древнерусских времен] 30 апреля демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину», — уточнили в издании.

Предварительно, демонтаж памятника выполняла 119-я бригада территориальной обороны города.

Согласно неподтвержденным сведениям, памятник поэту передали в местный исторический музей.