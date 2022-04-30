Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с участниками конференции «мозговых центров» «Южный Кавказ: развитие и сотрудничество» вполне заслуживает эпитета рекордной по количеству озвученных месседжей. Глава государства коснулся и экспорта газа, и экономического развития Азербайджана, и отношений с соседними государствами. Напомнил о двойных стандартах, в том числе в таком вопросе, как разминирование освобожденных от армянской оккупации территорий. Напомнив, как в ходе последнего разговора президент Евросовета Шарль Мишель сказал, что они выделят на разминирование 5 млн. евро, глава государства отметил: «Мы благодарны за это, но, конечно, это не будет иметь большого значения. Нам также нужна серьезная поддержка международных НПО, занимающихся минной проблематикой. Никто из них не повернулся лицом к Азербайджану. Мы знаем, что несколько НПО и фондов помогают странам избавляться от мин, но нам никто не помогает» — притом что иностранные компании просят «астрономические» цифры за разминирование.

Но, возможно, наибольшее внимание привлекло другое. «…Одной из важных задач, стоящих перед нами, стало укрепление новых реалий и нашего видения региона, а также работа с ведущими международными организациями. Также очень важно, чтобы международное сообщество, ведущие международные организации принимали новые реалии» — это заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева на встрече с участниками международной конференции «Южный Кавказ: развитие и сотрудничество» вполне может служить лейтмотивом. И, возможно, тот факт, что эта конференция «мозговых центров» стартовала в освобожденной от армянской оккупации Шуше, а уже затем продолжила работу в Баку, более чем символичен.

В самом деле, при всем несовпадении и формата открытой дискуссии, и состава участников, встреча президента Азербайджана в университете ADA по своей, скажем так, политической атмосфере чем-то напомнил саммит СНГ, состоявшийся в декабре 2020 года — по горячим следам победы Азербайджана в Карабахе, когда российские журналисты удивленно хлопали глазами: Ильхам Алиев предстал перед участниками в образе президента-победителя. И свое выступление посвятил освобождению Карабаха.

Теперь уже на дворе конец апреля 2022 года. Но победа Азербайджана столь сильно перекроила региональный баланс сил, что вызванные ею геополитические «подвижки» только начинают «раскрываться».

По вполне понятным причинам, наиболее четко это ощущается в постконфликтном урегулировании. Где тоже складывается принципиально новый расклад. Как отметил, в частности, глава государства, мы высоко ценим роль ЕС в постконфликтной нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, после чего добавил: “Мы считаем ЕС честным брокером и приветствуем их усилия. Если сейчас Минская группа не функционирует, мы думаем что ЕС может сыграть свою роль в процессе нормализации». В переводе: Азербайджан по сути «выбил» из процесса урегулирования Минскую группу, деятельность которой, мягко говоря, не отвечала интересам Азербайджана, альтернативой которой оказалось не только российское, но и европейское посредничество. Что с учётом повестки дня сотрудничества Азербайджана и ЕС и отсутствия у ЕС как института, при всей предвзятости, двойных стандартах и т.д., «имперских фантомных болей», дает Азербайджану понятное преимущество.

Впрочем, главное преимущество — в другом. Ильхам Алиев напомнил, что в ближайшие десять лет Азербайджан станет еще сильнее, и выразил надежду, что тогда, а может, еще раньше, все недоразумения, проблемы с Арменией будут урегулированы.

А вот тут нужен комментарий. Армении придется договариваться с Азербайджаном именно с учетом усиления позиций нашей страны, и не через десять лет, а сейчас. А значит, постконфликтное урегулирование пойдет на основе международного права и принципа территориальной целостности Азербайджана, а не ереванских территориальных аппетитов. Более того, глава государства, рассказывая о тех перспективах, которые откроются перед всеми странами региона после подписания мирного договора, напомнил и о военном строительстве в Азербайджане. Поговорку «хочешь мира — готовься к войне» придумали еще в Древнем Риме, и своей актуальности она не потеряла.

Ильхам Алиев представлял на встрече куда более сильный и влиятельный Азербайджан, чем даже два года назад. И это касается не только постконфликтного урегулирования в Карабахе, кстати говоря. Этот новый баланс сил уже сейчас, а не через десять лет, позволяет нашей стране «поднимать ставки» и озвучивать заявления, не самые приятные для чьих-то ушей. И это не только вопросы экстрадиции или закрытия, точнее, «незакрытия» воздушного пространства для перевозок оружия в Армению. Возможно, главной сенсацией встречи стало заявление Ильхама Алиева по Украине. Президент Азербайджана заявил: «Мы поддерживаем территориальную целостность Украины, как и другие страны, и открыто заявляем об этом, не прячемся за деревом. Да, мы не отрицаем, что у нас хорошие отношения с Россией. Принципы международного права ни в коем случае не должны искажаться по причине политического предпочтения». Более того, отвечая на вопрос, что бы он посоветовал Украине, Ильхам Алиев подчеркнул: самое главное — никогда не соглашаться на оккупацию. «Мне западные партнеры говорили: «Вы проиграли, должны смириться с оккупацией земель, вы должны пересмотреть свое отношение к своей территориальной целостности». Но я всегда отвечал отказом. Меня критиковали за непоколебимую позицию и негибкость в этом, но я всегда отвечал «нет», – подчеркнул глава государства. Затем добавил: «А второй совет – все время надейтесь на свои ресурсы и не обращайте внимание на резолюции международных структур, поскольку они не имеют никакой силы. 30 лет Армения не выполняла резолюции ООН о выводе войск с территории Азербайджана. Я понял, что мы — в меньшинстве, нам не помогут. Азербайджану нужна сильная армия, сильная экономика, что и было сделано».

Строго говоря, Азербайджан высказывался за приоритет международного права и уважение границ, в том числе границ Украины, с самого начала. Но тем не менее заявление президента Азербайджана у определённой части российского экспертного сообщества вызвало настоящий шок. Один из московских ТГ-каналов ошарашенно констатировал: «Мощнейший наезд на Москву, мощнее чем история с Искандерами и Фаррухом». За что тут же удостоился вполне справедливого ответа: то есть стрелять «Искандерами» по Азербайджану было нормально? А вот заявить об этом — «наезд»?

Но, возможно, главное — в другом. Такое заявление мог позволить себе только президент и верховный главнокомандующий, который совсем недавно выиграл войну и познал вкус победы. А еще — глава государства, который может позволит себе такую роскошь — заявить о позиции своей страны, понимая, что кому-то эта позиция может не понравиться.

И вот к этим новым реалиям пртдется привыкать не только ереванскому политическому классу.

Нурани, обозреватель Minval.az