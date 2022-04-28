Отслеживая хронику санкционной политики ЕС и США в отношении России, можно заметить все более часто возникающие на этом фоне конфликты, связанные с закупкой странами ЕС энергоносителей у Москвы. Так, с одной стороны Москва требует у стран ЕС проводить оплату за российский газ в рублях, с другой – страны ЕС нередко встречают предложения из Кремля «в штыки». Болгария и Польша уже заявили, что отказываются от покупок российского газа, в то время как у азербайджанского SOСAR явно намечается новый виток сотрудничества с российским Газпромом. Как будут дальше развиваться «газовые споры» ЕС и России, пойдут ли страны ЕС на категоричные требования Москвы по оплате поставок газа в рублях, какие новые совместные проекты намерены реализовать SOСAR и Газпром? На эти вопросы в беседе с Minval.az ответил российский политолог, научный сотрудник Института экономики Российской академии наук Александр Караваев.

— Как, на ваш взгляд, будут развиваться дальнейшие отношения ЕС и России в области поставок энергоресурсов и может ли это сотрудничество быть полностью прекращено? Удастся ли ЕС и Москве найти общий язык в вопросе оплаты российского газа?

— Тут стоит отметить, что на прошлой неделе ЕС распространил заявление, где было указано, что схема оплаты российского газа в рублях не является способом обойти санкции. Фактически тем самым они легализовали эту возможность. Другое дело, что в более ранних высказываниях представителей Еврокомиссии звучала мысль, что каждая сторона вольна решать эти вопросы по-своему. То есть, проще говоря, страны ЕС могут осуществлять действия по закупке стратегически важных топливных товаров, но при этом должны стараться проводить политику снижения таких закупок, постепенно устраняя свою зависимость от них, и поэтому не возбраняется осуществлять оплату за газ по любым предложенным схемам. И как раз Австрия накануне заявила, что будет закупать российский газ за рубли по предложенной Россией схеме. Для этого создадут специальный счет в «Газпромбанке», который будет аккумулировать финансовые средства в евро, а потом эти средства будут переводиться в Центробанк России, на них будут покупать рубли за счет внутренней конвертации резервов ЦБ, и уже эти рубли будут переводиться на счет Минфина как вливание в российский бюджет.

Австрия выбрала такой путь, а Болгария и Польша отказались от него. Ну, опять же, на свой страх и риск, а не потому, что им жестко регламентировано придерживаться какой-то общей стратегии. То есть единой политики по этому вопросу у ЕС нет – есть просто набор схем взаимодействия, которые могут быть у каждой страны ЕС в зависимости от ее отношений с Москвой и США, включая возможность приобретения у Америки сжиженного природного газа, и в соответствии с той политикой солидарности, которую они выбрали в отношении Украины. Из этих трех моментов и формируется индивидуальное решение каждой страны по данному вопросу.

— Как решается вопрос формы оплаты между азербайджанским SOCAR и российским Газпромом? На эту тему в последнее время некоторые источники утверждали, что и SOCAR обязали работать по «рублевой схеме» и это якобы не слишком устраивает азербайджанский концерн.

— Накануне публикации этого распоряжения Путин четко заявил, что платежи в рублях касаются покупателей российского газа из списка «недружественных» государств. Здесь двусмысленности и разночтений быть не может – остальные страны из группы «дружественных государств», к которым относится и Азербайджан, проводят все сделки в тех валютах, которые были зафиксированы ранее, то есть преимущественно либо в долларах, либо в евро. А если где-то было заявлено, что эти условия будут пересматриваться и оплата в рулях будет проводиться со всеми странами – это откровенный фейк.

— Так стало известно, что SOCAR и Газпром могут создать сеть для коммерческих грузоперевозок СПГ по коридору Север-Юг. Насколько реалистичны эти планы?

— Проект по созданию производства и точек снабжения газомоторным топливом между SOCAR и Газпромом обещает стать многоплановым в контексте развития МТК и в рамках регионального экономического взаимодействия РФ и Азербайджана.

В принципе, это можно считать продолжением аналогичных задач, которые Газпром начал реализовывать для большегрузных тягачей на российских трассах М-10, М-11, М-4, а также перспективных маршрутах «Европа-Западный Китай», где планируется построить сеть криогенных автогазозаправочных станций для снабжения СПГ.

В случае с Азербайджаном это будет подключение к системе снабжения газомоторным топливом трассы «Кавказ» и, собственно, той трассы от границы у реки Самур, которая прокладывается до Баку.

Отмечу, что постепенный перевод автомобильного грузопотока двух стран на газомоторные тягачи будет иметь и экологический эффект снижения выбросов СО2.

Кроме того, речь возможно пойдёт о строительстве предприятия для сжижения газа. Естественно, такую системную кооперацию имеет смысл развивать с Ираном. Есть смысл обсудить и то, каких перевозчиков следует оснастить необходимым автопарком в первую очередь. Собственно говоря, Баку давно готовится выставить на маршруты МТК Север-Юг своего национального перевозчика. Данный проект — удачный момент для создания такого автомобильного агентства или компании с новым парком седельных тягачей.

По большому счету, развитие рынка СПГ для разных типов потребителей от транспорта до индивидуальных хозяйств — хорошая замена трубопроводному газу, где много врезок и утечек.

И конечно, нужно понимать, что данный проект имеет перспективы для развития локомотивного состава на газомоторных двигателях по коридору Север-Юг. Это также действенная альтернатива необходимости обязательной электрификации данной трассы, включая участок Зангезурского коридора.

В. Мансуров