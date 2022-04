В Шуше пройдет международная конференция.

Об этом в своем Twitter-аккаунте написал помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Мы летим в недавно построенный аэропорт Физули на самолете «Агдам» и направимся в Шушу для проведения международной конференции «Развитие Южного Кавказа и сотрудничество» с международными аналитическими центрами в формате Shusha Majlis Discussion. Шуша превращается в дипломатическую столицу региона», — отметил Хикмет Гаджиев.

With Plane after name of Agdam we are flying to recently built Fuzuli airport to visit Shusha to hold intern-l conference on «South Caucasus Development&Cooperation» with inter-l think tanks under #ShushaMajlisDiscussion format. #Shusha becomes also diplomatic capital of region pic.twitter.com/bGDQUNz8Mq

— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) April 28, 2022