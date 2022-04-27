Приближается день победы над немецким фашизмом, который в России традиционно отмечают с широким размахом, на государственном уровне. В последние годы эта памятная дата в России стала инструментом государственной пропаганды, призванная укрепить идеологическую основу страны. С этой целью с 2005 года стало практиковаться проведение акций с ношением георгиевской ленты.

Георгиевская лента появилась 26 ноября 1769 года на ордене Святого Георгия, который учредила Екатерина II за личную храбрость, проявленную на полях сражений. Считается, что оранжевый цвет на ней символизирует пламя, а черный — дым. Этот символ, выдаваемый в современной России за память о Великой отечественной войне, никакого отношения к нему на самом деле не имеет. Та лента, которая прилагалась к советскому ордену Славы и медали «За победу над Германией», имеет схожую расцветку с георгиевской. Только в советские времена она называлась гвардейской лентой. А с настоящей георгиевской лентой против СССР воевала Русская освободительная армия под командованием Андрея Власова.

Несмотря на это, в современной России георгиевская лента широко ассоциируется как символ памяти о войне. За рубежом георгиевская лента стала символом пророссийской ориентации и соответственно отсутствием лояльности к местным властям. Так, в 2014 году георгиевская лента стала фактически официальной эмблемой пророссийских активистов на востоке Украины. Из-за этого многие начали воспринимать ее негативно, а страны постсоветского пространства стали отказываться от ее использования, считая символом российской пропаганды. В 2017 году парламент Украины утвердил административную ответственность за изготовление, публичное использование или ношение георгиевской ленты.

Негласно запрещена георгиевская лента в Грузии и Казахстане. В Грузии она ассоциируется с военными действиями России против страны и российской оккупацией Абхазии и Цхинвальского региона. Прямой уголовной или административной ответственности за ношение георгиевской ленты нет, однако это не приветствуется местными жителями. В стране действует Хартия свободы, которая запрещает использование ряда советских символов.

В Казахстане в 2018 году появился свой символ празднования Дня Победы во Второй мировой войне — лента в цветах государственного флага. Ею активисты предложили заменить георгиевскую ленту, которая активно распространялась в стране с 2008 года. В Кыргызстане и Узбекистане оранжево-черное сочетание на ленте также заменили на цвета государственного флага.

В 2021 году сейм Латвии утвердил запрет на использование георгиевских лент во время развлекательных и публичных мероприятий, шествий, пикетов и собраний.

На днях в Литве и Молдове на официальном уровне был введен запрет на знаки и символы, пропагандирующие военную агрессию, к коим причислены не только георгиевская лента, но и литеры «Z» и «V», которые использует Россия в качестве символики на тему вторжения в Украину.

На фоне этих событий в Госдуму по инициативе правящей партии «Единая Россия» для обсуждения внесен законопроект, согласно которому за публичное оскорбление георгиевской ленты будет применена уголовная или же административная ответственность. А один из кремлевских пропагандистов — гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев на недавней пресс-конференции, посвященной старту акции «Георгиевская лента», заявил о том, что в этом году этот символ будет знаком солидарности с военными, участвующими в «спецоперации» в Украине.

«В этом году все, кто носит эту ленту, будут возить на своих автомобилях, будут делать это совершенно осознанно, в том числе и как знак солидарности с нашими войнами, героями, которые проводят вот такую санитарную акцию в Европе, несмотря ни на что, в условиях ожесточенного сопротивления. Это еще и знак солидарности с теми людьми в Украине, гражданами, которые страдали с 2014 года от этого террора со стороны ультранационалистов, которые как люди мирные, растящие своих детей, живущие повседневными заботами, оказались в положении, когда их просто-напросто терроризировали», — цитирует Киселева РИА Новости.

Как видим, на фоне войны в Украине георгиевская лента превратилась еще и в символ поддержки действий российской армии против украинского народа. В связи с этим возникает закономерный вопрос относительно вероятного участия граждан Азербайджана в акции «Георгиевская ленточка», которую сегодня анонсировала руководитель Волонтеров Победы, замглавы комитета Госдумы России по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко.

По ее словам, акция «Георгиевская ленточка» состоится в более чем 30 странах, включая Азербайджан. Выходит, что в нашей стране, жители которой демонстрируют глубокую симпатию к Украине, столкнувшейся с российской военной агрессией, пройдет акция в поддержку действий российской армии против украинского народа?!

Здесь стоит напомнить, что еще в мае 2016 года редакция Minval.az провела опрос среди читателей по поводу значения для них георгиевской ленты. Согласно итогам опроса, 31% респондентов (731 человек) посчитали георгиевскую ленту символом агрессии. Для 30% (728 человек) она является символом победы над фашизмом, а 20% респондентов (482 человека) считают ее символом пропаганды.

С того времени минуло 6 лет и вряд ли симпатии азербайджанцев усилились в пользу георгиевской ленты, которая в современном мире уже прочно ассоциируется с российской агрессией. К тому же, нынешние события в Украине очень знакомы азербайджанцам на эмоциональном уровне. Это напоминает им события 1990-х годов, когда Азербайджан подвергся вторжению советских войск в Баку, а также армянскую агрессию, приведшую к оккупации ряда территорий и появлению вынужденных переселенцев.

Поэтому на эмоциональном уровне нынешние события в Украине находят поддержку и понимание в Азербайджане, который некогда пережил гуманитарную катастрофу и ужасы войны. Российское вторжение осуждают и азербайджанские СМИ, а наше издание было заблокировано на российской территории из-за объективного освещения войны.

Симпатию азербайджанского общества к Украине также подпитывает открытая поддержка Киевом, оказанная в ходе 44-дневной войны 2020 года действий азербайджанской армии и осуждение Армении за ракетные обстрелы мирного населения и гражданских объектов.

С учетом умонастроений граждан Азербайджана можно уверенно сказать, что проведение этой акции в нашей стране нецелесообразно также с учетом сегодняшней международной ситуации вокруг российско-украинского конфликта.

Асиф Айдынлы