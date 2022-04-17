Определяется право на льготную пенсию для отцов, воспитывающих в одиночку ребенка с ограниченными возможностями здоровья.
В связи с этим предлагается внести изменения в закон “О трудовых пенсиях”.
Другими словами, проект также предусматривает предоставление права на досрочную пенсию на 5 лет отцам, воспитывающим ребенка с ограниченными возможностями здоровья до достижения восьмилетнего возраста в одиночку, без заключения очередного брака, в связи со смертью матери, расторжением брака между матерью и отцом или лишения матери родительских прав.
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