Определяется право на льготную пенсию для отцов, воспитывающих в одиночку ребенка с ограниченными возможностями здоровья.

В связи с этим предлагается внести изменения в закон “О трудовых пенсиях”.

Другими словами, проект также предусматривает предоставление права на досрочную пенсию на 5 лет отцам, воспитывающим ребенка с ограниченными возможностями здоровья до достижения восьмилетнего возраста в одиночку, без заключения очередного брака, в связи со смертью матери, расторжением брака между матерью и отцом или лишения матери родительских прав.