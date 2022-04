Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал ученых со всего мира изучить причины произошедшего в Буче.

Он обратил внимание, что бучанской трагедии предшествовала многолетняя российская пропаганда, разжигающая ненависть и дегуманизирующая украинцев.

«Буча произошла не за один день. В течение многих лет российские политические элиты и пропаганда разжигали ненависть, дегуманизировали украинцев, питали ощущение российского превосходства и закладывали основы для этих зверств. Я призываю ученых со всего мира исследовать, что привело к Буче», — написал Кулеба в Twitter.

Bucha did not happen in one day. For many years, Russian political elites and propaganda have been inciting hatred, dehumanizing Ukrainians, nurturing Russian superiority, and laying ground for these atrocities. I encourage scholars around the globe to research what led to Bucha.

