Мы обсудили сотрудничество по расширению «Южного газового коридора» и экспорту «зеленой» энергии в Европу с представителями министерства Европы и иностранных дел Франции и исполнительным вице-президентом ENGIE Дидье Олло.

Об этом в соцсети «Твиттер» написал Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

We discussed on cooperation in expanding the #SouthernGasCorridor and exporting #GreenEnergy to Europe with representatives of the French Ministry for Europe and Foreign Affairs and @DHolleaux, Executive Vice President of #ENGIE. pic.twitter.com/SU3w64gMPz

