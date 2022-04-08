Государственная пограничная служба (ГПС) и Генпрокуратура Азербайджана распространили совместную информацию об инциденте на границе с Ираном.

В сообщении отмечается, что 7 апреля, около 21:25, на территории погранзаставы пограничного отряда «Гейтепе» ГПС близ села Сарханлы Джалилабадского района был выявлен факт нарушения границы тремя неизвестными лицами из Ирана в направлении Азербайджана.

Погранзастава была поднята по тревоге, а ее служебная территория перекрыта. Нарушители границы не подчинились приказу остановиться и открыли огонь по пограничному наряду из огнестрельного оружия.

В результате применения пограничниками оружия один нарушитель границы был обезврежен, другой — задержан, а еще одному удалось скрыться. В настоящее время продолжаются мероприятия по его задержанию.

При обезвреженном нарушителе границы был обнаружен автомат Калашникова, 24 килограмма 730 граммов наркотических средств в двух свертках (9 915 граммов марихуаны, 10 650 граммов героина, 85 граммов опиума, 4 080 граммов метамфетамина) и 300 таблеток метадона.

Иранская сторона проинформирована об инциденте по линии пограничного представительства.

По факту возбуждено уголовное дело, в настоящее время ГПС и Генпрокуратура Азербайджана проводят совместные оперативно-розыскные и следственные мероприятия.