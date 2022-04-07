Переговоры президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Брюсселе завершены. Свое заявление, посвящённое ее итогам, уже распространил МИД Азербайджана, отметив и необходимость полного соблюдения положений трехстороннего заявления от 9/10 ноября 2020 года, и начало работы над мирным договором, и создание Совместной пограничной комиссии, мандат которой будет заключаться в делимитации границы между Арменией и Азербайджаном, обеспечении стабильной ситуации безопасности вдоль и вблизи границы.

Президент Азербайджана уверенно проводит свою «брюссельскую» повестку в рамках постконфликтного урегулирования. Нынешние переговоры стали логичным продолжением трёхстороннее встречи, состоявшейся 14 декабря 2021 года.

Более того, нельзя не заметить, что для Евросоюза постконфликтное урегулирование в Карабахе не было очередным способом «отметиться по теме» и провести пару встреч ради встреч. Дипломатия между двумя раундами трехсторторнних встреч — декабрьским и нынешнем — включала в себя и телефонные переговоры, и визиты в регион европейского спецпредставителя Тойво Клаара, и нет сомнений, что многое прорабатывалось и по конфиденциальным каналам.

И вот теперь состоявшаяся 6 апреля встреча, которая продлилась четыре с половиной часа, действительно закладывает основы нового этапа постконфликтного урегулирования. Причем меняется ситуация именно в пользу Азербайджана.

Как отмечает в своем заявлении глава Евросоюза Шарль Мишель, между Азербайджаном и Арменией должны начаться переговоры о мирном договоре, и главам МИД двух стран должны быть даны соответствующие поручения. Одно только это — уже в пользу официального Баку. Напомним: в Азербайджане настаивали и настаивают, что конфликт из-за Карабаха уже остался в прошлом, и теперь время нормализовать отношения Баку и Еревана. Более того, с учетом нынешней конкретики это еще и означает, что предложения Азербайджана из 5 пунктов приняты, и работа над мирным договором будет идти на их основе. А основной пункт этого документа, как уже не раз указывалось — территориальная целостность Азербайджана.

Наша страна с полным основанием может записать себе в актив и еще один итог брюссельской встречи — создание Совместной комиссии по пограничным вопросам. Уже на новый уровень выходит процесс делимитации и демаркации границ. Появляется серьёзный шанс снизить напряженность на государственной границе. И самое главное, такая работа — это важный шаг к ПРИЗНАНИЮ существующих границ и отказу от территориальных притязаний.

В итоговых документах закреплён еще один важный для нашей страны тезис. Евросоюз выразил поддержку Азербайджану в таких вопросах, как прояснение судьбы пропавших без вести, разминирование, восстановительные работы на освобождённых территориях. А это не просто гуманитарное содействие — речь о политической позиции, А еще —возрастающем дипломатическом давлении на Ереван. И уж точно готовность ЕС оказать Азербайджану помощь в восстановительных работах — недвусмысленный месседж ереванским «реваншистам», которые все еще строят планы повторной оккупации территорий, освобожденных азербайджанской армией.

В интересах всего региона — разблокирование коммуникаций, восстановление автомобильного и железнодорожного движения.

Наконец, по итогам брюссельской встречи при содействии Евросоюза создаётся новый формат и новый механизм переговоров Азербайджана и Армении, который должен помочь нормализации отношений Баку и Еревана.

И, наконец, тот случай, когда не менее важно то, чего НЕ ОКАЗАЛОСЬ в итоговых документах. В заявлении Шарля Мишеля никоим образом не упоминаются ни Нагорный Карабах, ни Минская группа ОБСЕ, которую так настойчиво пытались реанимировать в Ереване. Более того, накануне ереванские СМИ, анонсируя со слов послов стран ЕС, аккредитованных в Ереване, «важное заявление» по итогам брюссельских переговоров, прозрачно намекали, что с итоговым заявлением будет выступать глава ОБСЕ, а не ЕС, и что в этом заявлении будет упомянута Минская группа. Но случился в Брюсселе, пардон, очередной облом. А это верный признак, что настало время отказаться от дипломатических иллюзий, принять сложившиеся в регионе реалии и начать работу над мирной повесткой дня. Где действительно посредничество единой Европы играет весьма позитивную роль. Евросоюз —объективный и непредвзятый посредник, который пользуется доверием обеих сторон, а для Азербайджана весомое значение имеют и личные контакты президента Ильхама Алиева и Шарля Мишеля.

Здесь можно было бы поставить точку. Но остается еще один вопрос: станет ли Армения выполнять договорённости, достигнутые в Брюсселе? Или будет на переговорах обещать одно, а «в поле» демонстрировать совсем другое?

Увы, это не рисование черта на стене. Вечером 6 апреля, когда уже шли переговоры в Брюсселе, Армения со стороны села Мюсюрскенд Товузгалинского района обстреляла позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Агдам Товузского района. ВС Азербайджана приняли ответные меры. Но что это было — «шалости» с оружием в руках? ВС Армении контролирует не Пашинян, а «карабахский клан», чьи лидеры, стряхнув с пиджаков нафталин, устраивают в Ереване очередной митинг под «миацумными» лозунгами? Или же Пашинян опять ведёт «двойную игру», причем не без участия внешних игроков, которые прекрасно умеют дергать Армению за нужные ниточки и которым ну совсем не улыбается перспектива укрепления в регионе позиций Евросоюза за счет успешного посредничества?

Но если так, то в Армении должны понимать: после 44-дневной войны в регионе сменился не только территориальный, но и военно-силовой расклад. Так что попытки «игры с огнём» и срыва договорённостей получат от Азербайджана адекватный и действенный ответ. На что у нашей страны есть и политическая воля, и потенциал, включая военный, и политические основания, и «правовая папка».

Так что Армении лучше не проверят методом тыка, что будет, если Ереван попытается говорить в Брюсселе о мире, но на границе вести дело к новой войне.

Нурани, политический обозреватель Minval.az