Азербайджанская компания «Аккорд» разорила казахстанских субподрядчиков

В 2017 году азербайджанское ОАО «Строительно-промышленная инвестиционная корпорация «Аккорд» из Баку получило в Казахстане контракт на реконструкцию участка дороги Актобе – Макат, 236-275 км, на сумму 26 млн долларов (лот № 2), пишет inbusiness.kz.

В том же году данная компания совместно с казахстанским ТОО «Ак Жол Курылыс» получила еще один контракт на реконструкцию участка Актобе – Макат, 418-458 км, на сумму 21,3 млн тенге (лот № 6). На ремонт дороги казахстанское правительство привлекло заем Азиатского банка развития.

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АБР в свою очередь перечислил средства казахстанскому дорожному оператору – «дочке» мининдустрии – АО «КазАвтоЖол», которое рассчитывается с подрядчиками.

Издание пишет о лоте «Актобе – Макат, 236-275 км», который азербайджанская СПИК «Аккорд» реализовывала самостоятельно. В переводе на тенге за ремонт 40 км дороги подрядчик должен был получить 8 млрд тенге. Как рассказывает предприниматель из Актобе Марат Унгаров, у азербайджанской компании совершенно не было техники на территории Казахстана. Поэтому она ее арендовала у местных бизнесменов. В первый год работы СПИК своевременно оплачивала аренду техники, однако вскоре полностью прекратила платить казахстанцам. Как сообщал в марте 2021 года директор Актюбинского филиала АО «НК «КазАвтоЖол» Марат Махамбетов, общий долг СПИК перед арендодателями техники, поставщиками инертных материалов, дорожного битума, дизельного топлива составлял 1,2 млрд тенге. Однако, как подчеркивает Марат Унгаров, по состоянию на февраль 2022 года задолженность перед 16 предпринимателями составляет чуть более 104 млн. Азербайджанская компания не рассчиталась перед ними, за три года обивания порогов они просто перестали верить в то, что СПИК когда-либо расплатится по своим долгам.

За прошедшие три года предприниматели не получили ни тенге от азербайджанского должника, но воочию убедились в бессилии казахстанских чиновников защитить местный бизнес.

Год назад, в марте 2021 года, заместитель акима Актюбинской области Нуржауган Калауов ответил собравшимся бизнесменам, что аким области уже обращался по этому вопросу к министру. «Я тоже со своей стороны оповестил руководство комитета, чтобы ускорили решение. Сама компания продолжает работать. В этом году они еще объем получили», – сообщил он газете «Казахстанская правда». Результата нет.

Комитет подтвердил, что в 2017 году был подписан договор с ОАО «СПИК «Аккорд» на реконструкцию автомобильной дороги Кандыагаш – Макат, 236-275 км. «В августе 2020 года исполнитель из-за отсутствия средств полностью прекратил работу. В связи с невыполнением работ с подрядчиком 7 июня 2021 года контракт был расторгнут», – говорится в письме.

Вместе с тем по поводу долгов азербайджанской компании перед казахстанскими субподрядчиками в МИИР отметили, что «комитет не является стороной договоров между подрядчиком, и он не имеет контрольных или надзорных полномочий, не является стороной исполнительного производства».

Как сообщили в декабре 2021 года в департаменте Центральной и Западной Азии АБР на запрос предпринимателей из Актобе, АБР финансирует проект, но не является стороной контракта, заключенного комитетом автомобильных дорог и Akkord, который был расторгнут 7 июня 2021 года. Соответственно, АБР также не является стороной контракта между Akkord и его субподрядчиками, говорится в письме международного фининститута. Если спорный вопрос не решится, то группа субподрядчиков намерена обратиться через механизм публичных жалоб в головной офис Азиатского банка развития с просьбой внести «Аккорд» в черный список участников закупок по кредитам АБР и ограничить возможность «КазАвтоЖола» получать займы от международного финансового института в будущем из-за неспособности дорожной госкомпании прозрачно управлять выданными заемными средствами.

Директор филиала СПИК в Актобе А. Н. Пшеничный в январе 2021 года в письме сообщает, что «перебои с финансированием работ, в особенности в период чрезвычайного положения и карантинных ограничений, создали существенные и негативные последствия для филиала». «Несмотря на это, филиал не отказывался и не отказывается от своих обязательств по оставшимся долгам, мы намерены и дальше погашать и выплачивать по своим обязательствам (субподрядчикам (частичное погашение), работникам (зарплата), налоги, а также реконструкция автомагистрали) из периодически поступающих финансовых средств», – бодро заявили в СПИК. Прошел год с этого обнадеживающего письма, но поступлений от компании как не было, так и нет.

Можно ли предположить, что у азербайджанской компании действительно нет денег и она не может ответить по своим обязательствам? Изучив ярко-красочный сайт СПИК, можно понять, что это устойчивая компания. К примеру, она реализовала следующие проекты: строительство части дороги Шымкент – Ташкент, расширение автомобильной дороги Кутаиси объездная – Самтредия на 4 полосы (Грузия), строительство Трансанатолийского газопровода, где компания завершила строительство 460 км газопровода, также на счету компании возведение жилых комплексов в Баку.

Как заверяют предприниматели, они не оставят это дело просто так. Недавно они написали письмо в посольство Азербайджана в Казахстане, но ответ еще не получен. Предприниматели намерены донести свою проблему до внимания азербайджанских властей.