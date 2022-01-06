Лукашенко: Вчера с Путиным всю ночь отслеживали ситуацию в Казахстане

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о своих ночных переговорах по ситуации в Казахстане и решении ввести в эту страну миротворческие силы. Соответствующие заявления глава государства сделал сегодня на совещании по вопросам реализации исторической политики, передает Minval.az со ссылкой на БЕЛТА.

«Что касается событий в Казахстане, все, что происходит, вы знаете. Но нас больше здесь волнует то, что заранее все было спланировано. Вчера всю ночь шли консультации, в этом плане отслеживали ситуацию с Путиным в Казахстане, вели разговоры по нескольку раз», — рассказал президент.

По его словам, очень беспокоила обстановка в Алматы.

«Там все, что можно было спалить, спалили. Захватили аэропорт. Притом целенаправленно. И в Алматы, и в Нур-Султане была попытка захватить аэропорт. Целенаправленно. Потому что понимали, что туда будут переброшены вооруженные силы, прежде всего России и стран ОДКБ. То есть надо было взять под контроль, чтобы нельзя было приземлиться там. Благо, что под Алматы в 40 километрах есть военный еще аэродром, который был всегда под контролем военных. Аэропорт в Нур-Султане захватить не удалось на момент моего разговора с Токаевым», — заявил он.

По его словам, информация о том, что ОДКБ окажет Казахстану поддержку, имела эффект: «На сегодняшнее утро видим, они даже не подошли к резиденции. Уже сообщение было о том, что силы ОДКБ окажут поддержку».

«Мы договорились — всю ночь вели диалог — главы государств ОДКБ. Потому что консенсус должен быть при принятии решения. Ночью приняли, — рассказал белорусский лидер. — Резервы создадим. Если нужно будет перебросить, значит, перебросим. И всю ночь шла подготовка миротворческих этих сил — войск ОДКБ, которые для этого и предназначены. Приняли решение, что мы перебрасываем туда войска».

Лукашенко также рассказал, что попросил Путина, чтобы он предоставил самолеты для этого: «Нужно нашу технику перебросить и прочее. Ну и договорились, что мы должны миротворческой миссией заниматься и помогать людям».