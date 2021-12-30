2021 год: куда же катится мир — итоги года от Тофика Аббасова

Если человечеству удастся осушить болото равнодушия, мир станет намного привлекательнее, а жизнь содержательней. Но беда в том, что безразличие основной массы превращается в преимущество сил, которые, невзирая на все удобные и неудобные обстоятельства, продолжают навязывать свое, превозносить собственные стандарты.

К сожалению 2021 год также прошел под знаком перенапряжения, которое дало не столько логически объяснимые, а сколько неожиданные и даже невероятные результаты. Главные и знаковые события вновь продемонстрировали, насколько тонок и хрупок пояс безопасности у человечества.

Вроде люди всем миром неустанно трудятся над совершенствованием механизмов сосуществования. Однако во многих турбулентных регионах продолжали полыхать пожары беспощадных войн, и горячих точек только прибавилось.

Видящий себя в роли бессменной доминанты Запад снова дал много поводов, чтобы уличить себя в безуспешности затеянной игры в демократию. Иллюзии многократно перевесили реалистичные видения и трезвые подходы. Все бы ничего, если это не обернулось новыми разочарованиями и потерями. Порядком набившие оскомину эксперименты с экспортом свободы вылились в новые трагедии для многострадальных народов.

Афганистан как был на устах людей, так и остался синонимом ужаса без конца. Причины и следствия национальной трагедии известны. Нет недостатка информации вокруг акторов и сути происходящих в этой стране событий. Но даже это обстоятельство не позволяет направить процессы в русло предсказуемости, или, как минимум, добиться тайм-аута в нагнетании насилия.

Долго прицеливавшиеся к власти талибы, наконец, с подачи США пришли к заветной мечте. Бесславный уход американских военных из страны далеко не способствовал установлению долгожданного мира и спокойствия. Заложенные в почву Афганистана мины замедленного действия продолжают воспроизводить громкие грохоты. Складывается впечатление, что внешним силам только и надо, чтобы покой обходил территорию афганского народа стороной.

И американцам, и другим центровым игрокам было ясно, что скорого мира внутри Афганистана не будет. Потому был резон помогать афганцам в урегулировании гуманитарных вопросов.

ООН и его профильные организации провозгласили на весь мир призыв помочь афганцам с предотвращением надвигающегося голода. Необходимы немалые средства, чтобы избавить людей от перманентного дефицита продовольствия. Не секрет, что нехватки ресурсов жизнеобеспечения тоже провоцируют столкновения на социальной основе. В условиях массового голода вопрос продовольствия обрастает политическими мотивами.

Пока мир продолжает следить за тем, как Всемирная продовольственная программа, мыкаясь, пытается восполнить дефицит средств для отправки голодающим афганцам продовольствия, около 90% населения почти 40 миллионной страны постоянно недоедает. Это тревожный сигнал, свидетельствующий о надвигающихся новых потрясениях.

Проблема Афганистана давно перестала быть внутригосударственной неурядицей, и зловещий разрушительный потенциал беспокойной страны угрожает всей Центральной Азии.

Поражает и удивляет то, как всемирные структуры, действующие под громкими вывесками, вяло занимаются преодолением кризиса. Точно также страны-доноры не торопятся со сбором средств. И уже тем более возмутительно, как американцы вообще не рассматривают вопрос снятия запретов со счетов талибов, которые при наличии собственных средств смогут сбить накал борьбы с голодом.

Предъявлять права на решение проблем других стран американцы, их западные партнеры всегда горазды, но их громкие заявки и обещания зачастую превращаются в фарс, от которых никому, в первую очередь, страждущим, не легче. Излюбленную манеру западные круги демонстрируют не в первый раз, и обидно не от того, что они несерьезны в обещаниях, а от того, что попавшие в непростую ситуацию народы продолжают вверять Западу свою судьбу.

Серьезные силы реализуют себя, раскрывают позицию через реальные и реалистичные действия. Как в случае с борьбой с ковидом. Не зря ведь президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, раскритиковал развитые страны за нежелание делиться вакцинами от коронавируса с развивающимися государствами. Он ребром поставил вопрос о том, как нужно поддерживать слабые государства и не позволять отдельным государствам культивировать вакцинную дискриминацию.

В своей речи азербайджанский лидер снова указал на недопустимость формализма в решении серьезных проблем, затрагивающих интересы народов и отдельных групп.

На примере состояния освобожденных от армянской оккупации азербайджанских земель он указал на важность фактора международной солидарности. Он предрек экологически чистое будущее освобожденным территориям и выразил надежду на долгосрочный мир не только в Южном Кавказе, но и повсеместно.

Легче всего запускать маятники анархии и хаоса, совсем другое дело локализовать зоны непредсказуемости, предотвращать критический ход событий. Йемен продолжает оставаться зоной безграничного действия келейности. Нагнетание напряженности, применение тяжелых вооружений, суперсовременных ракет превращает территорию страны в зону бедствия, где невозможно подступиться к социальным проблемам.

Голод и угрозы безопасности долго не давали возможности международным гуманитарным структурам доставить помощь йеменцам.

Только под занавес года удалось привести на территорию страны партию гуманитарных грузов. Но степень тяжести переживаемой йеменцами трагедии говорит о том, что разовым порывом положение не исправить. Необходимы серийные акции и миротворческие усилия. Противоборствующие внутренние силы пока очень далеки от достижения согласия во имя живущих и будущих поколений.

Самое лучшее, чем могут помочь йеменцам, да и афганцам тоже, силы, взвалившие на себя ответственность за преодоление кризисов, это держаться поодаль от многострадальных государств и не мешать международным инстанциям предпринимать адресные действия. Еще важно предоставить самим йеменцам и афганцам возможность находить точки соприкосновения. Это самое лучшее из того, что можно придумать и предложить.

Печальный опыт насильственного строительства демократии в странах продемонстрировал, насколько важно уважать международное право и не злоупотреблять имеющимися возможностями и потенциалом. Любая ресурсная база играет конструктивную роль, если используется не во вред, а во благо и ради национальных интересов народов. Наконец, самые оправданные действия это те, которые вырабатываются в согласованном режиме и не вредят действующему положению.

Намерения и замыслы, приправленные чужим колоритом, никогда не приносят прока и размеренности. Они только вредят, и некоторые события уходящего года продемонстрировали чреватость невостребованной активности.

Остается надеяться, что международный опыт, наработанный в уходящем году, сослужит добрую службу всему сообществу в наступающем и году и в обозримом будущем. Это будет тот вожделенный фон, когда усилия международных сил не зависнут в безвоздушном пространстве и позволят покончить с равнодушием большинства.

Тофик Аббасов, аналитик