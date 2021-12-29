Так кто же подставил Владимира Путина?

Визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Санкт-Петербург завершен. Глава государства принял участие в саммите СНГ. Встреча была неформальной, от нее не ждали даже итогового заявления. Тем не менее встреча в Санкт-Петербурге все же попала в хронику большой дипломатии — правда, со знаком минус. Встречи с Николом Пашиняном, которую с завидной уверенностью анонсировали дипломатические источники, не состоялось.

Между тем это был достаточно важный вопрос. Накануне, на полях саммита «Восточного партнёрства», прошла встреча президента Азербайджана и премьер-министра Армении при посредничестве главы Евросоюза Шарля Мишеля. Это уже было серьезным ударом по российской монополии в постконфликтном урегулировании. Более того, именно в Брюсселе произошёл если и не прорыв, то ощутимый сдвиг — переговоры оказались куда более результативными, чем этого ожидали эксперты, особенно после встречи в Сочи. В такой ситуации «встреча престижа» на полях саммита в Санкт-Петербурге имела для Владимира Путина понятную важность. Но организовать переговоры не удалось.

По понятным причинам, выпускать посвящённый разбору причин отмены встречи официальный пресс-релиз никто не спешит. Но…

Напомним: как раз накануне встречи небывалую активность на «российском» направлении развёл небезызвестный предводитель ханкендинских сепаратистов Араик Арутюнян. В своем Facebook сей персонаж, как уже рассказывал Minval.az, разместил ответ на интервью Никола Пашиняна, повторял все прежние «установки» насчёт «независимости «Арцаха»», требовал возвращения ранее оккупированных территорий и т.д. А в конце заявил, что по его мнению, российские миротворцы должны остаться здесь на бессрочной основе (не уточнив, правда, каков реальный «вес» его мнения на этот счет). Затем принял делегацию местной русской общины, где снова распинался: дескать, в «Арцахе» высоко ценят усилия Российской Федерации в деле урегулировании азербайджано-карабахского конфликта и миссию, которую в настоящее время выполняют российские миротворческие силы. А затем в СМИ и соцсетях начали цитировать FB-пост скандально известного депутата Госдумы РФ Виталия Милонова: сей субъект посетил Ханкенди, где встретился с Араиком Арутюняном.

И вот это уже меняет дело. Да, формально граждане РФ могут проезжать Лачинский коридор без азербайджанской визы. Но Виталий Милонов, если кто забыл, внесён МИДом Азербайджана в список нежелательных персон. И что же — миротворцы об этом просто не знали? Им не пришло в голову опустить шлагбаум перед депутатом Госдумы? Или просто не сочли необходимым соблюдать азербайджанские «чёрные списки»?

Можно было бы, конечно, списать происшедшее на чей-то личный недосмотр. Но вот «косяков» за последнее время у «миротворцев» слишком много. Кандидат в президенты Франции Валери Пекресс, кандидат в президенты Франции, иранские спортсмены, по поводу которых со своим заявлением выступило посольство ИРИ и напомнило, что иранские власти никого на турнир в Ханкенди не посылали, экс-депутат Европарламента Элени Теохарус — это далеко не полный список, и он оказался достаточно длинным, чтобы озвучить неприятный вопрос: это «отдельные ошибки» или же речь идет о системе? Тем более что командование РМК не торопится ни выяснять, по чьему недосмотру эти персоны попали в Ханкенди, ни наказывать их за этот самый недосмотр. И тут уже как минимум есть повод поставить вопрос, а насколько четко Россия соблюдает свои обязательства по трехстороннему заявлению, в том числе и в таком деликатном вопросе, как деятельность росмиротворцев. Потому как для успешного миротворчества публичной раздачи гуманитарной помощи в Ханкенди еще слишком мало. Особенно на фоне развернувшейся в регионе «конкуренции посредников». И на этом фоне отмена встречи в Санкт-Петербурге — это больше, чем тревожный звонок.

Нурани, обозреватель