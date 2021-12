Глава МИД Ирана: Мы договорились открыть новую главу в азербайджано-иранских отношениях

Во время официального визита в Азербайджан достигнута договоренность открыть новую главу в отношениях между двумя странами — Ираном и Азербайджаном.

Об этом министр иностранных дел Ирана Хусейн Амир Абдуллахиан написал в Twitter.

During official visit to Baku, we agreed to open a new chapter.

In cordial meeting w @presidentaz, & my discussions w FM Bayramov & Parl. Speaker we charted a roadmap to further enhance ties.

I had the pleasure to meet Iranians who live there.

We continue to prioritize neighbors.

