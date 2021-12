Илон Маск объявил, что заплатит более $11 млрд налогов

«Для тех, кто интересуется: я выплачу более $11 млрд налогов в этом году», — написал предприниматель.

Публикация в июне 2021 года порталом ProPublica данных о размере уплачиваемого американскими миллиардерами подоходного налога привела к призывам ввести налог на богатство и стала объектом расследования со стороны Службы внутренних доходов США.

Как сообщил известный своими журналистскими расследованиями портал, подоходный налог, уплаченный в 2014-2018 годах богатейшими американцами, составляет всего несколько процентов от прироста их богатств в целом. Состояние Маска увеличилось за пять лет на $13,9 млрд, доходы достигли $1,52 млрд, а подоходный налог составил $455 млн. Маск заплатил 3,27% налога от суммы, на которую выросло его состояние. Хотя с точки зрения закона к миллиардерам претензий нет, публикация таких сведений вызвала широкий общественный резонанс.

For those wondering, I will pay over $11 billion in taxes this year

