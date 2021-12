Блинкен приветствует шаги Турции и Армении по началу диалога

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил отношение к новости о назначении спецпредставителей Турции и Армении.

Энтони Блинкен поделился соответствующей публикацией в Twitter.

«Мы приветствуем и решительно поддерживаем заявления министра иностранных дел Турции Мевлута Чавушоглу и МИД Армении о назначении специальных посланников для обсуждения процесса нормализации», — написал Блинкен .

We welcome and strongly support statements by Turkish Foreign Minister @MevlutCavusoglu and @MFAofArmenia on appointing Special Envoys to discuss the process of normalization.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) December 15, 2021