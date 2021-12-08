МИД: В ЕСПЧ жалобу Азербайджана против Армении рассмотрят в ближайшие годы

«В соответствии с поручением руководства страны после Отечественной войны Азербайджанская Республика предъявила иски в международные суды за нарушения своих международных прав, вызванные военной агрессией Армении».

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов на брифинге для прессы в связи с решением Международного суда о временных мерах.

Заместитель министра сказал, что эти факты попадают под действия нескольких международных конвенций. Замминистра отметил, что каждый суд уполномочен принимать решения по жалобам в рамках конкретной конвенции, и поэтому Азербайджан подал жалобы против Армении в несколько международных судов, относящиеся к различным международным конвенциям.

Он отметил, что первым судом, в который Азербайджан обратился, стал Европейский суд по правам человека: «Эта жалоба была подана на основании Европейской конвенции 1950 года, к которой присоединились и Азербайджан, и Армения. В жалобе нашли отражение Первая Карабахская война, период оккупации, политика агрессии Армении против Азербайджана во время Отечественной войны. Мы страдали от одинакового отношения на политическом фронте и к осуществляющей агрессию стороне и подвергающейся агрессии стороне. В связи с этим мы подали жалобу в феврале этого года. Наша жалоба будет рассмотрена в Европейском суде в ближайшие годы».