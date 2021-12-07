«Зангезурский ультиматум» Азербайджана и «дипломатия ябед» в исполнении Армении

В экспертном сообществе Южного Кавказа программных заявлений по теме постконлфиктного урегулирования в Карабахе ждали, как правило, в ходе поездок президента Азербайджана в ранее оккупированные, а ныне освобождённые районы, в ходе встреч главы государства с военнослужащими и т.д. Но на сей раз «поворотную точку» в постконфликтных процессах президент Ильхам Алиев обозначил в ходе своей поездки в далеко не «фронтовой» Губинский район. Глава государства выразил надежду, что вопрос Зангезурского коридора решится в конструктивном ключе, путем переговоров и взаимопонимания. А затем озвучил весьма недвусмысленное предупреждение: «Армения и весь мир увидел, что никто не смог нас остановить. Во время войны были те, кто хотел нас остановить, причем это были достаточно сильные круги, но нас остановить не смогли. Я говорил, чтобы нам сказали дату, когда освободят наши земли и тогда мы готовы остановиться. Сегодня я говорю те же слова. Озвучьте дату, когда будет открыт Зангезурский коридор, и в этом случае никаких проблем не будет». Президент особо подчеркнул, что руководство Армении и армянская общественность должны это понимать. После чего напомнил: «Мы достигли того, чего хотим, добиваемся и добьемся. Было бы хорошо, если этот вопрос решился в конструктивном ключе, путем переговоров и взаимопонимания. Потому что Вторая карабахская война показала всему миру волю, силу и единство нашего народа».

Можно долго спорить, это уже ультиматум или еще нет. Но в чем нет сомнений, так это в том, что Азербайджан резко ужесточает риторику и направляет Армении ясное и жёсткое предупреждение.

В Армении отреагировали на удивление быстро. МИД Армении выпустил специальное заявление, где старательно ставил все с ног на голову. «Армения обращает внимание своего основного партнера по безопасности РФ, ОДКБ, Совбеза ООН, стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ и всего международного сообщества на то, что Баку продолжает прибегать к воинственной риторике и угрожать применением силы, делая заявления, подрывающие суверенитет и территориальную целостность Армении, в нарушение основополагающих принципов международного права, в том числе Устава ООН», — заголосили в Ереване, пытаясь убедить все мировое сообщество, будто бы не Ереван, а Баку своей риторикой подрывает усилия рабочей группы, куда входят вице-премьеры Армении, России и Азербайджана, по открытию региональных коммуникаций, и вообще «провокационные заявления Баку препятствуют работе трехсторонней рабочей группы, которая обсуждает перечень мер и график открытия дорог, восстановления автомагистралей, железных дорог в регионе». Правда, как отреагировали адресаты этого панического послания, не сообщается.

Намеренно воздержимся от напоминаний, что это не в Баку, а в Ереване регулярно выступают с провокационными заявлениями, обещают «вернуть» освобождённые азербайджанской армией в ходе 44-дневной войны территории, требуют «статуса» для Карабаха и т.д. Более того, в то время, как вице-премьер Мгер Григорян вроде бы ведет переговоры об открытии коммуникаций, представители властей Армении, включая и Никола Пашиняна, регулярно озвучивают заявления, что никакого «коридора» в Нахчыван ереванские бонзы открывать не желают. Более того, Армения по сути срывает диалог, как это показала история с не состоявшейся встречей глав МИД в Стокгольме на полях СМИД ОБСЕ. Еще раньше была отмена встречи в Москве в годовщину подписания Трехстороннего заявления. Серия заявлений ереванских бонз в стиле «никакого Зангезурского коридора не будет» тоже заслуживает внимания.

Можно долго гадать, как отреагировали в Ереване, к примеру, на недавние заявления замгенсека ОДКБ Валерия Семерикова, который накануне рассуждал, что армяно-азербайджанский конфликт стабилизирован, но не урегулирован полностью, упомянув в числе остающихся проблем и границы, и вопрос «военнопленных», и не расценили ли их как некий «карт-бланш». Но теперь Армения выводит рост напряженности на новый уровень. 6 декабря минобороны Армении устроило «проверку боеготовности» именно на границе с Азербайджаном. Как показывает опыт, подобные действия Еревана нередко предшествуют вооруженным провокациям.

Можно, конечно, с изрядной долей иронии поинтересоваться, какими оказались результаты этой проверки боеготовности, если теперь в ответ на жесткие заявления Азербайджана Армения обращается за помощью ко всем международным организациям «оптом», ну, может, за вычетом международной федерации любителей говорящих скворцов и канареек. Но в том, что в Армении явно пытаются «играть» несуществующими «военными мускулами» и совершать устрашающие телодвижения, сомнений тоже нет.

Только вот в Армении забыли о реалиях. Зангезурский коридор—часть закреплённых в трехстороннем заявлений условия капитуляции Армении. А это, как бы поделикатнее, не ресторанное меню, где можно выбирать, что нравится, а что нет.

Наконец, год после войны — достаточный срок, чтобы в Армении осознали новые реалии и приступили, наконец, к реальному постконфликтному урегулированию.

И на этом фоне президент Азербайджана Ильхам Алиев озвучил своё предупреждение — четко, недвусмысленно и более чем своевременно. Напомнив Армении о том, что однажды там уже торпедировали переговорный процесс, выставляли абсурдные требования и в конце концов довели ситуацию до войны, которую проиграли. И теперь условия своей капитуляции лучше выполнять без попыток упрямиться и капризничать. Время на «привыкание к новым реалиям» закончилось. И по сути дела, для Армении включён «обратный отсчёт».

Нурани