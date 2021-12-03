Провокационная активность в Карабахе: так чего же добивается Армения?

В зоне действия российского миротворческого контингента — очередной всплеск провокационной активности. Как сообщает министерство обороны Азербайджана, на одной из позиций в Ходжавендском районе армянский провокатор попытался напасть на азербайджанского военнослужащего и завладеть его оружием. Предупредительный выстрел в воздух не помог, провокатора пришлось обезвредить. Ведётся расследование.

Теоретически здесь еще можно рассуждать на тему «возможно, это одиночка, не в меру «горячая голова»» и т.д. Но весь вопрос в том, что нападение на азербайджанского солдата в Ходжавендском районе — это очередное звено в цепи. Так, в Ереване громко объявлено: в Ханкенди отправляется парламентская делегация из Армении — на «парламентские слушания». Теоретически граждане Армении могут посещать Ханкенди, но вот распространяется ли это на заранее объявленный визит «парламентской делегации»? Вопрос не только и не столько к Еревану, сколько к российским миротворцам.

Кроме того, еще накануне в информационное пространство с подачи Армении была вброшена провокационная новость: якобы такие-сякие азербайджанцы открыли огонь по посёлку Красный Базар в том же Ходжавендском районе (ему, впрочем, уже придумали армянское название— «Кармир Шука»).

В роли главного ньюсмейкера выступил некий Гегам Степанян, именующий себя «омбудсменом Нагорного Карабаха». Заявив, будто бы «азербайджанская сторона в течение 10-15 минут вела обстрел из стрелкового оружия по армянским позициям у общины Кармир Шука Мартунинского района Республики Арцах», Гегам Степанян потребовал ради обеспечения безопасности местных жителей «незамедлительно удалить азербайджанские военные базы из окрестностей населенных пунктов Нагорного Карабаха» и «внедрить механизмы для беспристрастного расследования нарушений режима прекращения огня». С географией у господина Степаняна, конечно, серьезные проблемы. Впрочем, ожидать от подобной публики уважения к границам и законному административно-территориальному делению было бы слишком самонадеянно. Еще интереснее, что сей субъект нечаянно подтвердил: да, в зоне действия, а точнее сказать, бездействия российских миротворцев по-прежнему остаются армянские незаконные вооруженные формирования. И никакой работы по их разоружению не ведётся.

Вряд ли, конечно, Степанян и те, кто дергает его за ниточки, на самом деле рассчитывают, что Азербайджан сразу отодвинет свои посты на ключевом участке (через Красный Базар проходит старая дорога на Шушу). Расчёт в другом. Армянская сторона, как нетрудно заметить, планомерно накаляет ситуацию на фоне нового витка дипломатической активности. В самом деле, в Стокгольме проходит встреча глав МИД стран ОБСЕ, где Карабах обсуждается на многих двусторонних и многосторонних встречах. Продолжаются переговоры вице-премьеров Азербайджана, Армении и России по вопросу разблокирования коммуникаций. Всего ничего — до саммита ЕС и «Восточного партнерства», где Пашиняну удалось «выторговать» встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым уже при посредничестве Шарля Мишеля. Но…переговоры на всех площадках идут по катастрофическому для Армении сценарию. Так что у Никола Пашиняна выбор невелик: или подписывать документы по делимитации и демаркации границ, что означает для Армении новые потери незаконно захваченных территорий, и соглашаться на разблокирование коммуникаций, то есть открытие Зангезурского коридора, или…

Армянские СМИ уже распространили показательную «утечку». Согласно ей, накануне парламентская фракция пашиняновской партии «Гражданский договор» до поздней ночи обсуждала итоги визита в РФ вице-премьера Мгера Григоряна (именно он ведет переговоры по разблокированию коммуникаций с коллегами из Азербайджана и России), выступали по большей части Никол Пашинян и новоиспечённый министр обороны Сурен Папикян. А вот решили, по сведениям местной прессы, что «на этот раз подписывать «злосчастные документы» будет не премьер-министр Пашинян, а, предположительно, Мгер Григорян и Сурен Папикян». И вообще, по мнению местных экспертов, «складывается впечатление, что инерция капитуляции, непрерывная сдача территорий нашей страны не прекращается. Однако теперь эти процессы не будут разворачиваться лишь вокруг Пашиняна». Но, похоже, в действенность тактики «я не я и подпись не моя» не верит и сам Никол Воваевич. И, как это уже было во время «однодневной войны» на Кельбаджарском направлении, срывать невыгодные для себя переговоры в Армении по-прежнему пытаются при помощи провокаций, правда, уже не чисто военных. Судя по всему, провал ноябрьской авантюры на Кельбаджарском направлении все же заставил задуматься о цене вопроса.

Но армянским стратегам неплохо бы держать в голове, что 44-дневная война тоже стала результатом их собственной тактики затягивания переговоров. Так что пашиняновские поиски «плана В» вполне могут привести к новому удару «Железного кулака». А он, напомним, на месте.

Нурани