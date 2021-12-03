На фоне падения курса лиры изменен прогноз рейтингов Турции на «негативный»



Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило рейтинги Турции, но изменило их прогноз на «негативный» со «стабильного».

Эксперты Fitch объясняют ухудшение прогноза рейтингов резким ослаблением лиры и усилением инфляции в стране на фоне поспешного смягчения политики турецким ЦБ и перспектив наращивания экономических стимулов перед президентскими выборами 2023 года, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

«Сложившаяся ситуация создает риски для макроэкономической и финансовой стабильности и может усилить давление в плане внешнего финансирования», — говорится в пресс-релизе агентства.

Долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте Турции подтверждены на уровне «BB-«, краткосрочные РДЭ — «B», потолок странового рейтинга — «BB-«.

Лира подешевела на 46% относительно доллара США с начала текущего года и на 38% с сентября, отмечают в Fitch.

«Отрицательные реальные процентные ставки, отсутствие ориентиров денежно-кредитной политики, заявления представителей власти о том, что слабая лира является частью стратегии экономического развития, а также усиливающаяся инфляция будут и дальше оказывать давление на турецкую нацвалюту», — говорится в пресс-релизе Fitch.

Эксперты агентства ожидают, что инфляция в Турции к концу 2021 года достигнет 25% и составит в среднем 20% в 2022-2023 гг.