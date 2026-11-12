В Соломенском районе Киева в результате утренней атаки российский беспилотник попал в девятиэтажный жилой дом. В здании произошло возгорание с третьего по шестой этажи, частично разрушен пятый этаж.

Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в Telegram. По данным Киевской городской военной администрации, в результате атаки пострадали пять человек. Всем им оказывают необходимую медицинскую помощь.

По информации Киевской областной военной администрации, ночью и утром российские войска атаковали Киевскую область баллистическими ракетами и ударными беспилотниками. В связи с угрозой воздушное тревогу в регионе объявляли несколько раз.