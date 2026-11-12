На полях Саммита лидеров COP31 в Анталье состоялась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. По сообщению канцелярии армянского премьера, стороны затронули процесс урегулирования армяно-турецких отношений, подчеркнули важность его продвижения и доведения до логического завершения, а также отметили значение достигнутых договорённостей и дальнейшего стимулирования торгово-экономических связей. Состоялся обмен мнениями по региональным процессам: лидеры отметили, что установление мира между Арменией и Азербайджаном придало новый импульс региональному сотрудничеству, и обсудили разблокировку коммуникаций, включая шаги по реализации проекта TRIPP.

И тут, после знакомства с сообщениями о нынешнем визите руководителя армянского государства в Турцию, уместно вспомнить о событиях 2008–2009 годов. Тогдашний президент Турции Абдулла Гюль посетил Ереван на футбольный матч отборочного турнира чемпионата мира, а в 2009 году президент Армении Серж Саргсян ответил ответным визитом. Тогда же были подписаны Цюрихские протоколы об установлении дипломатических отношений и открытии границы.

Для мировой прессы это была «футбольная дипломатия». Для Азербайджана же всё выглядело совершенно иначе. Около 20% территории нашей страны находились под армянской оккупацией. Сотни тысяч наших соотечественников жили в статусе вынужденных переселенцев. Города и сёла Карабаха и прилегающих районов лежали в руинах, а сам Агдам превратили в «город-призрак». В этих условиях диалог между руководителями Турции и Армении, происходивший без какого-либо прогресса по карабахскому конфликту, не мог не вызвать в Баку удивления и недовольства.

В итоге эти протоколы так и остались нератифицированными. А урок, который тогда усвоили все стороны, звучит просто: никакого разговора между Анкарой и Ереваном в обход интересов Баку быть не может. Эта формула действует и поныне. Но сегодня обстоятельства другие. Азербайджан полностью восстановил свои суверенитет и территориальную целостность: сначала в результате исторической Победы в 44-дневной Отечественной войне 2020 года, затем после проведённой в сентябре 2023 года однодневной антитеррористической операции. Оккупация закончилась, а вместе с ней исчезла и главная причина, по которой любой армяно-турецкий диалог вызывал в Баку тревогу.

Но дело не только в военном итоге. Важна и политическая эволюция. Никол Пашинян неоднократно заявлял о признании территориальной целостности Азербайджана, и это не декларация, а базовое условие всего мирного процесса. Мирный договор между двумя странами парафирован, а на регулярной основе проходят встречи по вопросам делимитации и демаркации границы. Из Азербайджана в Армению идут грузы с товарами из нашей страны и других государств, и этот факт особенно красноречив: транзит через территорию Азербайджана был немыслим ещё несколько лет назад.

Таким образом, сегодняшняя нормализация турецко-армянских отношений складывается как логическое продолжение мирного процесса между Баку и Ереваном и не противоречит интересам Азербайджана, а идёт в ногу с ним. Да, это не означает, что все вопросы закрыты. Подписание мирного договора ещё предстоит, и Баку открыто говорит о необходимости внесения изменений в Конституцию Армении. Но принципиальное отличие состоит в том, что сегодня речь идёт об окончательном оформлении мира, а не о попытках обойти его. В этих условиях неудивительно, что Баку совершенно спокойно отнёсся к визиту Пашиняна в Турцию и его встрече с Эрдоганом. Есть как минимум три причины для такого спокойствия.

Первая — отсутствие угрозы интересам Азербайджана. Мирный процесс продвигается, а расширение торговых и транспортных связей в регионе лишь укрепляет заинтересованность сторон в сохранении стабильности.

Вторая — позиция Анкары, которая, судя по последним событиям, вновь стала прозрачной для Баку. Если ранее возникали опасения, что Турция может отойти от принципа увязки нормализации отношений с Арменией с прогрессом в азербайджано-армянском урегулировании, то последние события показали, что Анкара остаётся верна этому курсу. Поэтому встреча Эрдогана с Пашиняном не стала сюрпризом для Баку.

Третья — прочность союзнических отношений. В Анталье президенты Азербайджана и Турции продемонстрировали, что временное недопонимание между странами преодолено. Тёплое общение Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана, а также встреча Мехрибан Алиевой с Эмине Эрдоган стали наглядным подтверждением этого. В такой атмосфере разговоры о возможных «закулисных договорённостях за спиной Баку» выглядят попросту нелепо.

Ещё одна деталь делает картину полной. Днём ранее, в той же Анталье, на полях конференции было подписано «Соглашение о стратегическом партнёрстве в области чистой энергии между правительствами Азербайджанской Республики, Республики Болгария, Грузии и Турецкой Республики». Документ подписали министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов, министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар, заместитель премьер-министра Грузии, министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили и министр энергетики Болгарии Ива Петрова.

Соглашение закладывает основу новой архитектуры энергетических связей между Каспием и Юго-Восточной Европой. За последние два десятилетия Баку–Тбилиси–Джейхан, Южный газовый коридор, TANAP и TAP превратили Азербайджан в одного из ключевых поставщиков энергоресурсов для Европы. Но мир переходит к электрификации и низкоуглеродной экономике, поэтому следующий этап связан уже не только с нефтью и газом, но и с электроэнергией, произведённой из возобновляемых источников. Коридор «Азербайджан–Грузия–Турция–Болгария» продолжает эту логику: он предусматривает сотрудничество в передаче и поставках чистой электроэнергии, определение условий для безопасной и бесперебойной передачи, а также развитие волоконно-оптической связи в рамках проекта.

Этот проект ещё больше углубил азербайджано-турецкие отношения и обозначил новую, значимую роль нашей страны для огромного региона. А Армении, как мы видим, в этом проекте не было. И это ещё одно объяснение того, почему в Азербайджане спокойно отреагировали на визит Пашиняна в Анталью. Дело не в том, что Баку считает Армению чужой на региональной карте, ведь возможность участия в общих проектах для неё не закрыта и зависит прежде всего от окончательного оформления мира. Просто сегодня реальная экономика региона строится вокруг иных осей, и не Ереван определяет их контуры.

Иначе говоря, визит Пашиняна в Анталью ни на что не способен повлиять в глобальном смысле слова. Все важные вопросы, касающиеся турецко-армянских и азербайджано-армянских отношений, Баку и Анкара будут решать сообща. Это закономерный результат стратегического союза двух государств, который проверен историей: от общей позиции в годы оккупации до братского плеча в дни Победы.

Как видим, разница между 2009 и 2026 годами в итоге очевидна. Тогда диалог Анкары и Еревана грозил размыть принцип справедливости. Сегодня он ведётся в условиях, когда справедливость восстановлена, мир практически закреплён, а регион смотрит в будущее. Баку не против таких встреч, потому что опирается на реальную силу, на союз с Турцией и на уверенность в правильности своего пути. Если Армения действительно выбирает мир и сотрудничество, она найдёт в Азербайджане партнёра, который давно протягивает руку тем, кто готов отказаться от реваншизма.