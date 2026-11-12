После празднования Дня Победы в Азербайджане в армянском сегменте социальных сетей вновь активизировались попытки отрицать поражение Армении в 44-дневной войне. На это обратил внимание бывший министр иностранных дел Азербайджана Тофик Зульфугаров.

«После того как в Азербайджане отметили День Победы, в армянском сегменте соцсетей развернулась ставшая уже традиционной кампания на тему о том, что армяне проиграли войну не Азербайджану, а… дальше следует перечисление всех, кто взбредёт в голову автору», — написал экс-министр в своем Facebook.

По его словам, подобные рассуждения обычно завершаются утверждениями, что «никакой капитуляции не было», а если бы Никол Пашинян не остановил войну, армянские войска якобы «пили бы чай в Баку».

В ответ Зульфугаров привёл статистику военных потерь, отметив, что использовал данные, полученные с помощью искусственного интеллекта.

«Минобороны Азербайджана сообщает, что число безвозвратных потерь составляет 2908 военнослужащих с учётом данных всех силовых структур. Из них 14% — офицеры», — отметил он.

По мнению бывшего главы МИД, высокая доля офицеров среди погибших свидетельствует о том, что командиры участвовали в боях наравне с солдатами, не скрываясь за их спинами.

Зульфугаров также утверждает, что правоохранительные органы Азербайджана не возбудили ни одного уголовного дела по обвинению в дезертирстве во время войны и после её завершения.

Говоря об Армении, экс-министр заявил, что её Минобороны до сих пор не обнародовало полный поимённый список военных потерь.

«Правоохранительные органы Армении возбудили 12 600 уголовных дел по обвинению в дезертирстве. Следственный комитет возбудил 3883 уголовных дела по фактам гибели людей во время военных действий», — сообщил он.

По словам Зульфугарова, списки погибших военнослужащих с указанием званий, должностей и мест гибели также не опубликованы. Он добавил, что некоторые независимые армянские политики считают количество захоронений значительно превышающим официально заявленные потери.