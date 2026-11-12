После празднования Дня Победы в Азербайджане в армянском сегменте социальных сетей вновь активизировались попытки отрицать поражение Армении в 44-дневной войне. На это обратил внимание бывший министр иностранных дел Азербайджана Тофик Зульфугаров.
«После того как в Азербайджане отметили День Победы, в армянском сегменте соцсетей развернулась ставшая уже традиционной кампания на тему о том, что армяне проиграли войну не Азербайджану, а… дальше следует перечисление всех, кто взбредёт в голову автору», — написал экс-министр в своем Facebook.
По его словам, подобные рассуждения обычно завершаются утверждениями, что «никакой капитуляции не было», а если бы Никол Пашинян не остановил войну, армянские войска якобы «пили бы чай в Баку».
В ответ Зульфугаров привёл статистику военных потерь, отметив, что использовал данные, полученные с помощью искусственного интеллекта.
«Минобороны Азербайджана сообщает, что число безвозвратных потерь составляет 2908 военнослужащих с учётом данных всех силовых структур. Из них 14% — офицеры», — отметил он.
По мнению бывшего главы МИД, высокая доля офицеров среди погибших свидетельствует о том, что командиры участвовали в боях наравне с солдатами, не скрываясь за их спинами.
Зульфугаров также утверждает, что правоохранительные органы Азербайджана не возбудили ни одного уголовного дела по обвинению в дезертирстве во время войны и после её завершения.
Говоря об Армении, экс-министр заявил, что её Минобороны до сих пор не обнародовало полный поимённый список военных потерь.
«Правоохранительные органы Армении возбудили 12 600 уголовных дел по обвинению в дезертирстве. Следственный комитет возбудил 3883 уголовных дела по фактам гибели людей во время военных действий», — сообщил он.
По словам Зульфугарова, списки погибших военнослужащих с указанием званий, должностей и мест гибели также не опубликованы. Он добавил, что некоторые независимые армянские политики считают количество захоронений значительно превышающим официально заявленные потери.
«Вот вам трагическая статистика последней стадии вооружённой агрессии Армении против Азербайджана», — заключил бывший глава МИД.