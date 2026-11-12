13 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно. В основном осадков не ожидается. Днем умеренный юго-западный ветер временами будет усиливаться.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха составит ночью 8–11, днем 15–20 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 765 до 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 50–60%.

В районах Азербайджана также преимущественно будет без осадков. В отдельных местах возможен туман. Ожидается умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 1–6, днем 14–19 градусов тепла. В горных районах ночью ожидается 3–8 градусов мороза, днем — 7–12 градусов тепла.