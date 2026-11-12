Международная политика редко меняется в результате одних лишь деклараций. Гораздо чаще новые отношения между государствами складываются под давлением обстоятельств, когда прежние представления о безопасности, экономической взаимозависимости и политическом влиянии перестают соответствовать действительности. Европа сегодня переживает именно такой период. Война в Украине, энергетические потрясения и нарушение традиционных торговых маршрутов заставляют европейские столицы пересматривать собственные стратегические приоритеты. И в этом процессе Азербайджан приобретает значение, которое уже невозможно оценивать исключительно через призму географии Южного Кавказа.

Стартующий сегодня в Дублине IX саммит Европейского политического сообщества становится очередным свидетельством этих перемен. Его главная тема — «Европа — сильная, безопасная и взаимосвязанная» — отражает стремление европейских государств укрепить собственную устойчивость в условиях растущей международной неопределённости.

Азербайджан участвует в работе Европейского политического сообщества с момента его учреждения в 2022 году. За прошедшие четыре года эта площадка стала дополнительным каналом политического диалога между Баку и европейскими столицами. Однако значение Азербайджана для Европы определяется прежде всего конкретными экономическими и геополитическими интересами.

Наиболее очевидный пример — энергетика. После начала российско-украинской войны диверсификация поставок энергоресурсов превратилась для Евросоюза в вопрос стратегической безопасности. Подписанный в июле 2022 года Меморандум о стратегическом партнёрстве между Азербайджаном и ЕС закрепил новый уровень сотрудничества.

Результаты оказались вполне осязаемыми. В 2025 году Азербайджан и SOCAR поставили государствам Евросоюза 12,5 млрд кубометров природного газа, что на 53,8% превышает показатель 2021 года. Южный газовый коридор доказал свою значимость как альтернативный маршрут снабжения европейского рынка. Одновременно Баку развивает проекты возобновляемой энергетики, включая использование ветрового потенциала Каспия и экспорт зелёной электроэнергии.

Однако стратегическая ценность Азербайджана давно вышла за пределы энергетического сектора. На фоне войны в Украине и нестабильности на Ближнем Востоке Европа заинтересована в транспортных маршрутах, позволяющих снизить зависимость от традиционных направлений торговли с Азией. Именно здесь особую роль приобретает Средний коридор, соединяющий Китай и Центральную Азию с европейскими рынками через Каспий, Азербайджан, Грузию и Турцию.

В 2025 году объём грузоперевозок по коридору Восток — Запад на территории Азербайджана достиг 16,9 млн тонн. Развитие каспийской портовой инфраструктуры, железной дороги Баку — Тбилиси — Карс и международных автомагистралей постепенно превращает страну в один из ключевых транзитных узлов Евразии.

Показательно, что в январе 2026 года Евросоюз, Азербайджан и Европейский банк реконструкции и развития договорились приступить к подготовке технико-экономического обоснования развития Нахчыванской железной дороги. Для Брюсселя это инвестиция не только в транспортную инфраструктуру, но и в формирование более устойчивых экономических связей с Центральной Азией.

Есть и политическое измерение происходящего: Азербайджан расположен между Россией и Ираном, сохраняя при этом самостоятельный внешнеполитический курс. Баку выстраивает отношения с Турцией, европейскими государствами, Китаем и центральноазиатскими партнёрами, не связывая собственную безопасность с принадлежностью к одному геополитическому лагерю. Такая политика позволяет стране защищать национальные интересы и одновременно оставаться востребованным партнёром для различных центров силы.

Именно в этом проявляются черты так называемой средней державы — государства, которое не претендует на глобальное лидерство, но обладает достаточными политическими, экономическими и дипломатическими ресурсами для влияния на международные процессы.

Председательство Азербайджана в Движении неприсоединения и проведение климатической конференции COP29 в Баку продемонстрировали возможности страны работать с государствами, имеющими различные, порой противоположные интересы. Достигнутые на COP29 договорённости по климатическому финансированию и углеродным рынкам стали важной частью этой дипломатической практики.

Дополнительные перспективы открывает мирный процесс между Азербайджаном и Арменией. Парафирование мирного соглашения 8 августа 2025 года в Вашингтоне в присутствии Ильхама Алиева, Дональда Трампа и Никола Пашиняна создало основу для нового этапа региональных отношений.

Для Европы урегулирование на Южном Кавказе имеет вполне практическое значение. Открытие коммуникаций способно расширить торговые возможности, повысить безопасность инфраструктуры и ускорить экономическую интеграцию региона. Для Баку же мир означает возможность направить ресурсы на долгосрочное развитие и укрепление транспортного потенциала страны.

В этом контексте растущий интерес европейских лидеров к позиции президента Ильхама Алиева закономерен. Азербайджан располагает энергетическими ресурсами, контролирует важнейшие участки трансконтинентальных коммуникаций и играет непосредственную роль в формировании новой политической архитектуры Южного Кавказа.

Исторический опыт показывает, что устойчивый международный порядок невозможно построить исключительно на политических принципах, если они не подкреплены взаимными интересами и работающими институтами сотрудничества. Сегодня Европа вынуждена учитывать эту закономерность особенно внимательно. Её безопасность всё больше зависит от процессов, происходящих за пределами Европейского союза.

И потому значение Азербайджана заключается уже не только в том, что он может предложить Европе. Гораздо важнее другое: без полноценного взаимодействия с Баку европейским государствам будет значительно сложнее реализовать собственные планы в области энергетической безопасности, евразийской торговли и стабильности Южного Кавказа. В меняющемся международном порядке влияние государств определяется не столько их размерами, сколько способностью становиться необходимыми для других. Азербайджан последовательно укрепляет именно такие позиции.