Азербайджан возвратит в Иран партию зараженного картофеля



Сотрудники Агентства по продовольственной безопасности Азербайджана осмотрели партию картофеля общим весом 23,6 тонны, импортированного в страну юридическим лицом ООО «AGR GROUP» из Ирана.

Как сообщили в Агентстве, в ходе осмотра отобранные образцы картофеля были направлены на экспертизу в лабораторию Азербайджанского института пищевой безопасности.

В ходе исследований в образцах был выявлен опасный вредитель Ralstonia solanacearum.

Партию картофеля общим весом 23,6 тонны, непригодных для использования, было решено вернуть обратно в Иран.