Азербайджан поддержал вердикт ОПЕК+ об увеличении добычи нефти

Квота Азербайджана в январе 2022 года по добыче в рамках сделки ОПЕК+ увеличится на 7 тыс. б/с — до 661 тыс. б/с, говорится в сообщении Министерства энергетики страны.

«Азербайджан поддержал решение министров ОПЕК+ на 23-ом заседании об увеличении в январе 2022 года добычи нефти на 400 тыс. б/с. В соответствии с этим решением, Азербайджан увеличит добычу нефти в январе 2022 года еще на 7 тыс. б/с — до 661 тыс. б/с», — говорится в сообщении ведомства.

Минэнерго отмечает, что с увеличением на 7 тыс. б/с суточной добычи в следующем месяце, общий уровень сокращения нефтедобычи страной в январе 2022 года от показателя октября 2018 года составит 57 тыс. б/с.

«План ОПЕК+ о постепенном увеличении добычи нефти с августа 2021 года вносит вклад в сбалансированность на рынке и мы движемся в правильном направлении. Азербайджан поддерживает сегодняшнее решение ОПЕК+», — заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов, слова которого приводит пресс-служба Минэнерго.

Следующее заседание ОПЕК+ состоится 4 января 2022 года.