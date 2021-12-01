«Азерпочта» изменила ряд тарифов

ООО “Азерпочта”, находящееся в подчинении Министерства цифрового развития и транспорта, с 1 декабря 2021 года внесло изменения в некоторые финансовые услуги.

Согласно статье 9.4 Закона Азербайджанской Республики «О почте», тарифы на другие услуги почтовой связи, за исключением «универсальных услуг почтовой связи», устанавливаются операторами почтовой связи в свободном порядке.

Согласно новому решению, открытие текущего счета в почтовых филиалах и отделениях теперь осуществляется бесплатно. В то же время процентная ставка по межбанковским денежным переводам снижена до 1%, а обменная пошлина по безналичным операциям отменена.

Отметим, что наряду с открытием текущего счета в почтовых пунктах, подведомственных ”Азерпочте», электронная выписка об остатке по счету и обороте по счету бесплатна.