Посол Франции Закари Гросс выразил соболезнования в связи с крушением военного вертолета.

По этому поводу он опубликовал публикацию в Twitter.

«Соболезную семьям погибших в результате крушения вертолета на авиационном полигоне «Гараэйбат» Государственной пограничной службы», — говорится в сообщении.

I present my sincere condolences to the families of the victims of the tragic helicopter crash in Garaheybat training ground, Khizi.

— Zacharie Gross (@GrossZacharie) November 30, 2021