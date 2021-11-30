SOCAR Turkiye: Азербайджан экспортировал в Европу 7 млрд кубометров газа



Объем азербайджанского газа, экспортированного в Европу по Южному газовому коридору (ЮГК), с 31 декабря 2020 года, составил 7 млрд кубометров, заявил генеральный директор компании «SOCAR Turkiye Enerji» Заур Гахраманов.

«По состоянию на 26 ноября по Южному газовому коридору в Европу поставлено 7 млрд кубометров газа», — сказал Гахраманов в понедельник на пресс-конференции для азербайджанских журналистов в Стамбуле, передает «Интерфакс-Азербайджан».

При этом он добавил, что с 30 июня 2018 года экспорт азербайджанского газа в Турцию по ЮГК составил 13,4 млрд кубометров.