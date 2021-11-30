Ненефтяной экспорт Азербайджана вырос на 42%



За первые январь-октябрь 2021 года экспорт Азербайджана составил 16,8 млрд. долларов США, по ненефтяному сектору — 2,1 млрд. долларов.

Как сообщили в Центре анализа экономических реформ и коммуникаций, по сравнению с соответствующим периодом 2020 года, экспорт по ненефтяному сектору увелисился на 607,2 млн. долларов США или на 42%, передает АПА.

В октябре 2021 года в списке стран с наибольшим объемом экспорта товаров ненефтяного сектора первое место заняла Российская Федерация (78,9 млн. долларов). На втором месте в этом списке Турция (54,4 млн. долларов) и третье место Бразилия (16,3 млн. долл. долларов).

В списке товаров ненефтяного сектора, экспортируемых в октябре 2021 года, первое место занимает хурма (20,1 млн. долларов США), второе — карбамид (19,9 млн. долларов США) и третье фундук (19,7 млн. долларов).