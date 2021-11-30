Россия остается лидером в импорте газа в Турцию, на втором месте Иран, на третьем — Азербайджан

Импорт природного газа в Турцию в сентябре текущего года вырос на 15 процентов – до 4 млрд 281 млн кубометров.

Об этом сообщает во вторник Управление по регулированию энергетического рынка (EPDK) Турции, передает «Анадолу».

Около 3 млрд 628 млн кубометров импортного газа было поставлено в страну по трубопроводам, 653 млн кубометров — в виде сжиженного природного газа (СПГ) танкерами.

За отчетный период импорт природного газа в Турцию посредством трубопроводов увеличился на 16,1 процент, тогда как поставки посредством СПГ-танкеров — на 9 процентов.

В сентябре наибольшие объемы природного газа Турция закупила у России — 2 млрд 2 млн кубометров.

Далее следуют Иран – 888,3 млн кубометров, и Азербайджан – 738 млн кубометров.

За этот период импорт из России и Ирана увеличился на 7,9 процента и 72,5 процента соответственно, а объем газа, поставленного из Азербайджана, снизился на 2 процента.

Объем запасов в газохранилищах Турции в сентябре увеличился на 1,7 процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года — до 2 млрд 863 млн кубометров.